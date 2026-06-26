Papa Leone: "La guerra non è degna dell'uomo". Forte appello alla pace durante il Concistoro straordinario

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nella Basilica di San Pietro, il Pontefice richiama il mondo alla responsabilità, al dialogo e alla fraternità, ribadendo che i conflitti devono essere risolti con l'intelligenza e non con la violenza.

Il messaggio del Papa contro la guerra

Nel corso della celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, che ha aperto il Concistoro straordinario, Papa Leone ha pronunciato un'omelia dal forte valore spirituale e umano, lanciando un nuovo e deciso appello alla pace in un momento storico segnato da tensioni e conflitti internazionali.

Il Pontefice ha ricordato che la guerra rappresenta sempre una sconfitta dell'umanità e non può mai essere considerata una soluzione ai problemi tra i popoli.

"La guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi iper-tecnologiche."

Parole che sottolineano la responsabilità morale di ogni persona e delle istituzioni nel promuovere il dialogo anziché l'uso della forza.

L'unità della famiglia umana prima degli interessi dei singoli Stati

Nel suo intervento, Papa Leone ha posto l'accento su un principio fondamentale della dottrina sociale della Chiesa: la centralità della famiglia umana.

Secondo il Pontefice, l'unità dell'umanità deve prevalere sugli interessi dei singoli popoli e degli Stati, ricordando come ogni decisione politica o militare debba avere come obiettivo la tutela della dignità della persona e la costruzione di una convivenza pacifica.

Il messaggio invita governi, istituzioni e cittadini a riscoprire il valore della solidarietà internazionale e della cooperazione tra i popoli.

Un richiamo alla responsabilità in un tempo di crisi

L'omelia si inserisce in un contesto internazionale caratterizzato da numerose crisi geopolitiche, nelle quali il rischio di escalation militare continua a preoccupare la comunità internazionale.

Per il Papa, il progresso tecnologico non può trasformarsi in uno strumento di distruzione. Al contrario, l'intelligenza e le capacità scientifiche dell'uomo devono essere messe al servizio della pace, del dialogo e dello sviluppo dei popoli.

Il riferimento alle armi iper-tecnologiche evidenzia proprio la necessità di governare l'innovazione con responsabilità etica, evitando che il progresso venga utilizzato per alimentare nuovi conflitti.

Il significato dell'omelia che apre il Concistoro

L'apertura del Concistoro straordinario con un messaggio così netto conferma la volontà del Pontefice di mantenere la pace al centro del magistero della Chiesa.

L'invito rivolto ai fedeli e ai leader mondiali è quello di scegliere sempre il confronto, il rispetto reciproco e la diplomazia come strumenti privilegiati per affrontare le controversie, ricordando che solo attraverso il dialogo è possibile costruire un futuro più giusto e sicuro per tutti.

Le parole di Papa Leone si trasformano così in un appello universale affinché l'umanità riscopra il valore della fraternità e della responsabilità condivisa, respingendo ogni logica di violenza e sopraffazione.