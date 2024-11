Paralimpismo in Sardegna: assegnate le benemerenze in una serata indimenticabile

Un modo concreto di comunicare all’esterno che il movimento paralimpico c’è e si insinua comodamente in mezzo al variegato mondo sportivo scevro ormai da distinzioni. Nonostante qualche fisiologica assenza, la sala dell’Holiday Inn di Cagliari è sufficientemente colma per dare un segnale di assoluta vitalità, contrassegnato da stelle, medaglie, targhe, attestati vari (vedere approfondimenti in basso) elargiti a ritmo battente perché tre anni di mirabolanti imprese sportive non sono pochi da passare in rassegna.

In mezzo alla platea gli atleti si confondono tra le file di poltrone, gremite anche da accompagnatori indefessi che con la loro passione caratterizzano l’anima delle società sportive isolane. E non a caso ci sono premi riservati alle società, ai tecnici e ai dirigenti; persone semplici e preziose che nel loro piccolo lottano per un mondo migliore.

Prima che si faccia sommergere da fogli e fogliettini con le liste dei campioni premiati sia dal Comitato Italiano Paralimpico Nazionale, sia dal CIP Sardegna, il talentuoso speaker Matteo Bruni, coadiuvato dall’interprete L.I.S. (la lingua dei Segni Italiana) Luciana Ledda, fa parlare qualche autorità presente, tra cui l’Assessora regionale allo Sport Ilaria Portas, supportata dal suo Capo di Gabinetto Andrea Dettori. Non può mancare il presidente del CONI Bruno Perra e ovviamente il commissario del CIP Sardegna Sandrino Porru, la pietra miliare del movimento paralimpico sardo e non solo. Attorno a lui si scorgono altre figure sempre vicine all’organismo regionale come il presidente della FITeT Sardegna Simone Carrucciu (nonché, delegato CONI di Oristano e presidente del Tennistavolo Norbello, società premiata con una Stella al merito sportivo di bronzo), il responsabile dell’avviamento Antonio Murgia, tra l’altro destinatario di una palma di bronzo, la referente scuola CIP Manuela Caddeo, la responsabile della segreteria Mariagrazia Madrigale. E a proposito di Federazioni, in via Ticca si sono ritrovati anche l’ex presidente regionale CIP Paolo Poddighe (attualmente presidente dell’A.N.S.Mes Sardegna) il delegato regionale FISDIR Carmen Mura, il delegato regionale FSSI Marta Zuddas, il delegato regionale FINP Silvia Fioravanti, il presidente regionale della FIPAV Eliseo Secci, quello della FICK Luca Calandrino, della FIB Gianluca Lilliu. Presente inoltre il delegato provinciale CONI Sassari Giuseppe Manca.

Tra gli atleti di valenza nazionale premiati dal CIP Nazionale figurano Giovanni Achenza e Rita Cuccuru (paratriathlon), Sara Desini (sitting volley), non presenti, e Oreste Lai (paratrap); i giocatori della nazionale di Baseball non vedenti Giangiacomo Bonomo e Giuseppe Tocco. Tra i dirigenti Alberto Corradi (Sardinia Open) e Claudio Secci (Sardegna Sport – Sa.Spo.).

ASD Tennistavolo Norbello, ASD Disabili Porto Torres e Polisportiva Luna e Sole sono invece le Società premiate. Due i tecnici: l’allenatore di basket dell’AIPD Oristano Mauro Dessì e della Sa.Spo. Antonio Murgia.

Nella lunghissima lista dei premiati tramite le segnalazioni pervenute agli uffici del CIP Sardegna, numerosi gli atleti FISDIR distribuiti tra Basket, Nuoto, Atletica ed Equitazione. Ma compaiono anche rappresentanti della FINP, FITeT, FITA, FIS, FIT, FIPSAS.

GLI INTERVENTI DELLE AUTORITA’

Ilaria Portas (Assessora regionale allo Sport): “Ci tenevo molto ad essere presente perché è un’occasione d’incontro per riaffermare il ruolo centrale della persona nella politica. Conseguentemente anche il valore universale dello Sport ha una sua rilevanza perché ognuno di noi possiede le abilità per praticarlo sia amatorialmente, sia ad alti livelli.

Nell’ambito strettamente paralimpico l’ultimo triennio non è stato semplice da affrontare da parte degli addetti ai lavori perché le problematiche legate ai postumi del covid si sono moltiplicate. Nonostante ciò i nostri atleti corregionali si sono distinti meritandosi Stelle, Palme, Medaglie e benemerenze varie portando la Sardegna nel mondo, facendola conoscere attraverso imprese atletiche di non poco conto. Non secondarie sono le opportunità di riscatto sociale che lo sport riesce a veicolare sui nostri concittadini, mutando in meglio la loro qualità esistenziale”.

Bruno Perra (Presidente CONI Sardegna): “Col CIP abbiamo intrapreso da subito un percorso parallelo grazie alla stima reciproca che si traduce in un intenso clima collaborativo, perché quando si parla di sport le differenze non esistono. Con la Paralimpiadi viste in tv è stato lanciato un segnale culturale di vaste proporzioni e l’Italia ha dimostrato di essere molto avanti. Questo accade grazie al grande lavoro delle società, dei dirigenti, delle famiglie: da sole queste cose altrimenti non si possono fare. C’è grande sacrificio, ma anche tanto amore ed entusiasmo in quello che si fa. Stando qui con voi ci si sente appartenenti ad una grande squadra coesa, formata da atleti, tecnici e dirigenti, supportati dalle federazioni. Tutti insieme capaci di portare grandi messaggi per il futuro dei nostri ragazzi. Ringrazio l’Assessora Portas e il suo capo di gabinetto Andrea Dettori perché da appena si sono insediati si è creata una bella sintonia per valorizzare al massimo il bene comune dello sport e devo dire che i risultati stanno arrivando. Ringrazio Sandrino Porru, tutti i dirigenti che in questi anni hanno lavorato nel CIP e la segreteria sempre attenta nel coinvolgerci, aggiornandoci tempestivamente sull’attività del Comitato”.

Sandrino Porru (Commissario CIP Sardegna): “Il messaggio particolarmente importante affiorato da questo incontro è che i risultati si ottengono quando riusciamo a fare un grande lavoro di squadra. Se ciascuno gioca bene nel proprio ruolo, tutto è più semplice. Avere accanto i presidenti federali che seguono passo, passo gli atleti; le società sportive che promuovono l’attività; gli atleti che si mettono in campo; tutti coloro che credono in ciò che è impossibile, si ha come l’impressione che il mondo dello sport sia come una scuola in cui ci si esercita a superare i propri limiti, quelli stagnanti nella nostra testa, ma non corrispondenti a quelli esistenti realmente. L’esempio calzante viene dalla visione di una paralimpiade dove si stenta a credere che un atleta riesca a compiere gesti così armonici sebbene il suo corpo sia privo di braccia o gambe. Paradossalmente un’imperfezione si trasforma in perfezione di un gesto atletico. Ho iniziato a correre in carrozzina quando ancora le “ruote erano quadrate”, ma all’epoca non esistevano federazioni che ci potessero dare l’opportunità di fare attività sportiva. Ma dalla piccola Sardegna è nato un movimento importante di inclusione e di integrazione. È capitato che durante una gara di atletica, io sulla carrozzina andassi più veloce di quelli a piedi e da ciò ne scaturì un gran putiferio perché c’era in palio un premio di cinque milioni di lire che giustamente non mi vennero dati. Ma da quell’episodio nacque la consapevolezza del dover dare gli spazi idonei e la giusta dignità ad un movimento sportivo nascente e che nel tempo mise in atto una rivoluzione copernicana dove il CONI ha riconosciuto il ruolo dello sport paralimpico, facendolo diventare un comitato paritetico. Non dimentichiamo che un tempo i ragazzi con disabilità venivano nascosti, perché considerati una vergogna, un castigo di Dio e vissuti in maniera negativa. Oggi invece scopriamo che il paralimpismo è movimento sportivo e di cultura, dimostrando che le persone possiedono delle abilità e devono avere la possibilità di svilupparle per poter migliorare la propria autodeterminazione. Ma soprattutto diventare ricchezza nell’ambito della collettività. Tutti siamo persone paralimpiche. La vera bellezza è saperci meravigliare dell’abilità di ciascuno. A livello nazionale i numeri crescono, i risultati migliorano con atleti paralimpici presenti in tutte le federazioni. Insieme abbiamo costruito questa grande bellezza. Ringrazio tutti, per me è un onore essere rappresentante di questo movimento che mette in vetrina un talento unico e irripetibile”.

Stelle al merito sportivo, palme al merito e medaglie al valore atletico assegnate dal Comitato Italiano Paralimpico

ATLETI

Giovanni Achenza (FITRI) Medaglia d’argento 3° classificato Paratriathlon Giochi Paralimpici di Tokyo (2021).

Rita Cuccuru (FITRI) Medaglia di bronzo 8° classificata Paratriathlon Giochi Paralimpici di Tokyo (2021)

Sara Desini (FIPAV) Medaglia di bronzo 6° classificata Sitting Volley Giochi Paralimpici di Tokyo 2021

Oreste Lai (Tiro a volo) – Medaglia d’oro 1° classi. Campionato del mondo 2022

Giangiacomo Bonomo (FIBS) Medaglia di bronzo 1^ class. Campionato Europeo di Baseball Non Vedenti 2023

Giuseppe Tocco (FIBS) Medaglia di bronzo 1^ class. Campionato Europeo di Baseball Non Vedenti 2023.

DIRIGENTI

Alberto Corradi (FIT – Sardinia Open) Stella di bronzo più diploma (2021)

Claudio Secci (FISPES – Sa.Spo. Cagliari) Stella di bronzo (2023)

SOCIETA’

ASD Tennistavolo Norbello (FITeT) Stella al merito sportivo di bronzo più diploma (2021)

ASD Disabii Porto Torres (FIPIC) Stella di Bronzo + diploma 2021

ASD Polisportiva Luna e Sole (FISDIR) Stella di bronzo

TECNICI

Mauro Dessì (FISDIR – AIPD ORISTANO) Palma di Bronzo per aver svolto 30 anni di attività settore pallacanestro-2022

Antonio Murgia (FISPES – SA.SPO.) Palma di Bronzo per aver svolto 30 anni di attività settore atletica - 2022

Premi a Società assegnati dal CIP Sardegna

ASD Atletico AIPD (FISDIR) 1° cl. Campionato Italiano di pallacanestro categoria C21 Roma 13-14 novembre 2021

ASD Club Ippico Apuano (FISDIR) 1° cl. Campionato Italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

ASD Muraverese TT (FITET) Campione d'Italia a squadre classe 6-10 2021

ASD Club Ippico Capuano Alghero (FISDIR) – 1^ società classificata al Campionato Italiano di equitazione a Bairo dal 9 all'11 settembre 2022.

ASD Club Ippico Capuano Alghero (FISDIR) 1^ società classificata Camp. Ital. di equitazione di Bairo ott. 2023.

Premi atleti, dirigenti, tecnici assegnati dal CIP Sardegna

TECNICI

Mauro Dessì (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Premio al merito sportivo Campione Europeo pallacanestro C21 Suds Open Euro TriGames Ferrara 4-11 ottobre 2021.

Mauro Dessì (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Targa per allenatore in seconda della nazionale FISDIR di pallacanestro - Campione del Mondo C21 2022 a Funchal, e 3^ cl. campionato italiano di pallacanestro Ferrara nov. 2022.

Mauro Dessì (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Premio per allenatore in seconda della nazionale FISDIR di Pallacanestro, Campione Europeo Suds Padova 4-9/09/2023; 2^ posto Camp. Ital. Pallacanestro con Atletico AIPD Oristano - Portici 10-12/11/2023

Tiziana Secchi (FISDIR- Polisportiva Luna e Sole) Premio al Merito Sportivo Campionati mondiali Virtus Atletica leggera settore Lanci Polonia giugno 2021;

Tiziana Secchi (FISDIR- Polisportiva Luna e Sole) Targa per Camp. Ita. assoluti e indoor Ancona e Molfetta 2022 e Campionati Europei Virtus Cracovia settore lanci 2022.

Tiziana Secchi (FISDIR- Polisportiva Luna e Sole) Tecnico Nazionale settore lanci. Premio per partecipazione al Virtus Global Games Vichy 2023.

ATLETI

Oreste Lai (FITAV – Polizia di Stato) Premio al merito sportivo 2° cl. Campionato del mondo paratrap 2021 individuale e a squadre; 1 cl. Campionato Italiano Paratrap fossa olimpica 2021

Francesca Secci (FINP – Sa.Spo.) 2^ cl. Camp. Ita. assoluto in acque libere Alghero 18 settembre 2021.

Francesca Secci (FINP – Sa.Spo.) Targa premio al merito sportivo e miglior atleta in ambito nazionale:

1^cl Camp. Nazionale assoluti invernali di nuoto Lignano Sabbiadoro marzo 2022 nei 200 misti, 100 farfalla, 400 stile.

1^ cl. Camp. Nazionale assoluti estivi di nuoto Napoli luglio 2022 nei 100 stile, 400 stile, 100 farfalla.

1^ cl. Camp. Italiano assoluto acque libere FINP Stintino settembre 2022.

1^ cl. Camp. nazionale assoluti vasca corta Fabriano novembre 2022 100 misti e 50 farfalla in entrambi record italiano.

2^ cl. Camp. Nazionale assoluti vasca corta Fabriano novembre 2022 100 stile

Marianna Lauro (FITP – ASD Sardinia Open) 1 cl. Campionati Italiani assoluti a Rho Milano 2021.

Marianna Lauro (FITP – ASD Sardinia Open) 1 cl Campionati Italiani assoluti – Torino 2022.

Sara Desini (FIPAV - Modena Volley) Targa premio al merito sportivo e miglior atleta in ambito nazionale per 5° posto Campionati Mondiali di Sarajevo 2022.

Davide Paulis (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Campione Europeo pallacanestro C21 Suds open Euro TriGames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 1^ cl. Camp. Italiano di pallacanestro - Roma novembre 2021.

Davide Paulis (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Campione del mondo di pallacanestro C21 iba 21 stt/ott 2022 a Funchal. 3^ cl. Campionato Italiano di pallacanestro Ferrara nov. 2022.

Davide Paulis (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Campione Europeo di pallacanestro camp.europeo Suds Padova 4-9/09/2023; 2^ posto Camp.Italiano di pallacanestro portici 10-12/11/2023

Antonello Spiga (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Campione Europeo pallacanestro C21 Suds open Euro TriGames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 1^ cl. Camp. Italiano di pallacanestro - Roma novembre 2021.

Lorenzo Puliga (FISDIR – ASD Atletico AIPD) Campione del mondo di pallacanestro C21 iba 21 stt/ott 2022 a Funchal; 3^ cl. Campionato Italiano di pallacanestro Ferrara nov. 2022

Giulia Madeddu (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. Gimkana grado 3 e - Campionato Italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

Giulia Madeddu (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. gimkana 3m camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022; 2^ cl. dressage 3a Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022.

Giulia Madeddu (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. gimkana 3m ii1 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023; 1^ cl. dressage 3a ii1 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023

Paolo Mura (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. Dressage grado 3 e Campionato italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

Alessio Madeddu (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. gimkana 3e Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022; 3^ cl. dressage 3m Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022

Alessio Madeddu (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. gimkana 3e ii1 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023; 1^ cl. dressage 3m ii1 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023

Gaia Castaldi (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ cl. dressage 3m Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022; 2^ cl. gimkana 3m Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022.

Stefano Sanna (FISDIR – Club Ippico Capuano Alghero) 1^ posto gimkana 3m ii3 Camp. Ital. equitazione Bairo 06-08/10/2023; 1^ posto dressage 3aii3 Camp. Ital. equitazione Bairo 06-08/10/2023.

Antonio Bichisau (FISDIR - Asd Erikam Sport & Integrazione) 1° cl. Gimkana grado 3 - Campionato Italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

Giulia Piras (FISDIR - Asd Ippica Giara Oristanese) 1° cl. dressage grado 3 e - Campionato Italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

Mattia Piras (FISDIR - Asd Ippica Giara Oristanese) 1° cl. dressage grado 3m - Campionato Italiano di equitazione Oristano 21-24 ottobre 2021.

Antonello Madeddu (FISDIR – Ippica Giara Oristanese) 1^ cl. dressage 3a Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022; 3^ cl. gimkana 3e Camp. Ita. equitazione Bairo sett. 2022.

Antonello Madeddu (FISDIR – Ippica Giara Oristanese) 1^ cl. gimkana 3e ii2 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023; 1^ cl. dressage 3a ii2 Camp. Ita. equitazione Bairo ott. 2023

Cristian Lella (FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) 1° cl. Martello 7,26 kg Campionato Italiano Atletica Nuoro 4-5 settembre 2021; 2° cl. Martello 7,26 kg Campionati del Mondo Virtus Polonia Bydgoszcz 7-14 giugno 2021.

Cristian Lella (FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) Targa: 2^ cl. martello 7,260 kg Campionati Europei Virtus atletica leggera Cracovia luglio 2022

1^ cl. peso 5 kg Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona marzo 2022;

3^ cl. staffetta 4x200 Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona marzo 2022

2^ cl. peso 7,260 kg Camp. Italiano assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022

Cristian Lella (FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) 1^ posto martello Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ii1; 1^ posto peso Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ii1;

Chiara Masia (FISPES – FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) - 3° cl. Martello Campionati del Mondo Virtus Polonia Bydgoszcz 7-14 giugno 2021.

Chiara Masia (FISPES – FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) Targa 3^ cl. martello Camp. Europei Virtus Cracovia luglio 2022; 1^ cl. peso 4 kg Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. disco 1 kg Camp. Italiano assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022; 1^ cl. martello 4 kg Camp. Italiano assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022.

Chiara Masia (FISPES – FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) 1^ posto martello Virtus Global Games 2023 Vichy 04-10/06/2023; 1^ posto martello ii 1 Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ri; 1^ posto disco ii1 Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ri.

Alice Peltz (FISDIR – Pol. Luna e Sole Sassari) 1° cl. 400 mt Camp. Italiano indoor Atletica leggera Ancona 22-23 gennaio 2021; 2° cl. 400 mt Camp. Italiano Atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021; 2° cl. Disco kg 1 Camp. Italiano Atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021.

Alice Peltz (FISDIR – Pol. Luna e Sole Sassari) 1^ cl. 400 mt Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 2^ cl. disco 1 kg Camp. Ita assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022; 3^ cl. 400 mt Camp. Ita assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022;

Federico Cabizza (FISPES - Pol. Luna e Sole Sassari) - 1° cl. 200 mt Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera ancona 22-23 gennaio 2021; 1° cl. 400 mt Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera ancona 22-23 gennaio 2021; 2° cl. 60 mt Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera ancona 22-23 gennaio 2021; 2° cl. 400 mt Jm Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021; 3° cl. 200 mt jm Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021.

Federico Cabizza (FISPES - Pol. Luna e Sole Sassari) 1^ cl. 60 mt Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. 200 mt Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 3^ cl. staffetta 4x200 Camp. italiano indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 2^ cl. 100 mt Golden Gala Roma giugno 2022.

Federico Cabizza (FISDIR - Pol. Luna e Sole Sassari) 1^ posto 100 m iii3 ri Virtus Gobal games 2023 Vichy 04-10/06/2023; 1^ posto 200 m iii 3 ri Virtus Gobal Games 2023 Vichy 04-10/06/2023; 1^ posto 400 m iii3 ri Virtus Global Games 2023 Vichy 04-10/06/2023; 1^ posto 100 m ii3 Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023; 1^ posto 200 m ii3 Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023; 3^ posto 4*100 m Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023

Gianluca Scanu (FISDIR – Polisporiva Luna e Sole) 1° cl. 800 m Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona 22-23 gennaio 2021; 1° cl. salto in lungo Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona 22-23 gennaio 2021; 3° cl. 400 mt Jm Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona 22-23 gennaio 2021.

Gianluca Scanu (FISDIR – Polisporiva Luna e Sole) 1^ cl. 400 mt Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 2^ cl. salto in lungo Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona 2022; 3^ cl. staffetta 4x200 Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona marzo 2022.

Sara Spano (FISDIR – Tespiense Quartu) 1° cl. 4x100 mt C21 Suds Open Euro TriGames ferrara 4-11 ottobre 2021; 3° cl. 200 mt C21 suds Open euro Trigames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 1° cl. 400 mt c21 Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021; 2° cl. 200 mt C21 Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021.

Simone Nieddu (FISDIR – SA.SPO/Athletic Club Cagliari) 1° cl. 4x400 mt C21 Suds Open euro Trigames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 3° cl. 800 mt C21 Suds Open Euro Trigames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 1° cl. 800 mt C21 Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021; 1° cl. 1500 mt C21 Camp. Italiano atletica leggera Nuoro 4-5 settembre 2021.

Simone Nieddu (FISDIR – SA.SPO/Athletic Club Cagliari) 1^cl. 800 mt C21 Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. 1500 mt C21 Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. 800 mt c21 Camp. Ita. assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022; 1^ 1500 mt C21 Camp. Ita. assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022.

Simone Nieddu (FISDIR – SA.SPO/Athletic Club Cagliari) 1^ posto 4*400 m C21 - Camp. Europei Suds padova 4-9/09/2023 – rm; 2^ posto 1500m c21 - Camp. Europei Suds Padova 4-9/09/2023 ri; 3^ posto 800m C21 Camp. Europei Suds Padova 4-9/09/2023; 1^ posto 800m Camp. Italiano indoor Ancona 25-26/02/2023 sm ii2; 1^ posto 1500m Camp. Italiano indoor Ancona 25-26/02/2023 sm ii2; 1^ posto 800 m Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ii2; 1^ posto 1500 m Camp. Italiano assoluto Montebelluna 13-14/05/2023 ii2

Chiara Statzu (FISDIR – SA.SPO Cagliari) 1° cl. 800 mt C21 categoria mosaico Suds Open euro Trigames Ferrara 4-11 ottobre 2021; 1° cl. 60 mt sf C21 Camp. Italiano indoor atletica leggera ancona 22-23 gennaio 2021; 1° cl. 200 mt sf C21 Camp. Italiano indoor atletica leggera Ancona 22-23 gennaio 2021.

Chiara Statzu (FISDIR – SA.SPO Cagliari) 1^ cl. 800 mt C21 categoria mosaico Mondiale Suds open Nymburg (Rep. Ceca) giugno 2022; 1^ cl. 200 mt C21 categoria mosaico Mondiale Suds open Nymburg (rep. ceca) giugno 2022; 1^ cl. 400 mt C21 categoria mosaico Mondiale Suds open Nymburg (Rep. Ceca) giugno 2022; 1^ cl. 60 mt C21 Camp. Ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. 200 mt c21 camp. ita. indoor atletica leggera Ancona marzo 2022; 1^ cl. 400 mt C21 Camp. Ita.liano assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022; 1^ cl. 800 mt C21 Camp. Italiano assoluto atletica leggera Molfetta giugno 2022.

Chiara Statzu (FISDIR – SA.SPO Cagliari) 1^ posto 200m cat mosaico Camp. Europeo Suds Padova 4-9/09/2023; 1^ posto 400m cat mosaico Camp. Europeo Suds Padova 4-9/09/2023; 1^ posto 800m cat mosaico Camp. Europeo Suds Padova 4-9/09/2023 – rm; 3^ posto 60m sf ii1 Camp. Ita indoor Ancona 25-26/02/2023.

Laura Mocci (FISDIR – ASD Athletic Club Cagliari) 1^ posto 800 ii2 Camp. Ital. Montebelluna 13-14/05/2023; 3^ posto 400 ii2 Camp. Ital. Montebelluna 13-14/05/2023.

Rivana Tedde (FISDIR – Polisportiva Luna e Sole) 1^ posto peso ii1 Camp. Ital. Montebelluna 13-14/05/2023; 1^ posto marcia 3000 ii1 Camp. Ital. Montebelluna 13-14/05/2023

Gianmario Fancello (FISDIR - ASD Polisportiva Gigliotti Team Nuoro) 1^ cl. 55 km camp. ita. di judo ostia aprile 2022.

Gianmario Fancello (FISDIR - ASD Polisportiva Gigliotti Team Nuoro) 1^ cl. 55 km ii1 Camp. Ita. di judo Ostia 24/06/2023

Daniele Ruiu (FISDIR – AlbatroSS SSD Srl) 1^ cl. 4x200 stile libero camp. ita. di nuoto Chianciano Terme giugno 2022.

Enrico Postiglione (FISDIR – AlbatroSS SSD Srl) 1^ cl. 4x200 stile libero Camp. Ita. di nuoto Chianciano Terme giugno 2022.

Alessandro Roggio (FISDIR – AlbatroSS SSD Srl) 1^ cl. 4x200 stile libero Camp. Ita. di nuoto Chianciano Terme giugno 2022.

Matteo Puggioni (FISDIR – AlbatroSS SSD Srl) 1^ cl. 4x200 stile libero Camp. Ita. di nuoto Chianciano Terme giugno 2022.

Mattia Branca (FISDIR – Promogest Quartu) 1^ posto 200 m stile libero ii1 Camp. Ital. ass. nuoto Terni 29-30/06 01/07/2023; 1^ posto 200 m stile libero ii1 Jm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 2^ posto 100 m stile libero ii1 Jm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 2^ posto 50 m stile libero ii1 Jm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023.

Monica Aramini (FISDIR – Promogest Quartu) 1^ posto 100 m stile libero ii1 mf Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 1^ posto 200 m stile libero ii1 mf Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023.

Fabrizio Orrù (FISDIR – Promogest Quartu) 1^ posto 50 m dorso ii1 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 2^ posto 200 m stile libero ii1 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 3^ posto 50 m stile libero ii1 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023.

Ignazio Adamu (FISDIR – Promogest Quartu) 1^ posto 50 m stile libero ii2 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 1^ posto 100 m rana ii2 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 2^ posto 50 m rana ii2 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023.

Nicola Incani (FISDIR – Promogest Quartu) 1^ posto 50 m stile libero ii3 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023; 1^ posto 100 m stile libero ii3 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023 1^ posto 50 m rana ii3 mm Camp. Ital. di nuoto in vasca corta Terni 10-12/11/2023;

Luca Turtoro (FITA – ASD Centro Taekwondo Ma.Lu.Ma.) 1^ cl. Camp. Italiano di Parataekwondo categoria senior specialità combattimento.

Giuseppina Molinu (FIS – Circolo Schermistico Sassarese) 3^ cl. Camp. Italiano assoluto di sciabola Macerata; 3^ cl. Camp. Italiano assoluto di Benevento fioretto; Manifestazione Tra olimpici e paralimpici.

Alessandra Cappellu (FIV – ASD Veliamoci Oristano) 1° cl. campionato italiano Hansa 303 doppio.

Valentina Diana (FIV – Veliamoci Oristano) 1^ Campionato Italiano Hansa 303 doppio 2023; 1° Campionato Nazionale Trofeo Challenge Hansa 303 doppio; 1° Classe Hansa 303 Barcolana 2023.

Danila Staffoli (FIPSAS) Premio al merito sportivo Campionato Italiano Nuoto Pinnato e Apnea dyn 20-21 novembre 2021.

Nicolo D’Atri: (FIPSAS – ASD Club Sub Cagliari) 1° cl. 50 mt Campionato Italiano di nuoto pinnato e 25 apnea dyn Lignano Sabbiadoro 20-21 novembre 2021

Nicolo D’Atri: (FIPSAS – ASD Club Sub Cagliari) 1^ posto 100 mt bf (fs14) e argento 25 mt apnea pinne (fs14) Camp. Ital. nuoto pinnato difir - ottobre 2023 San Vito al Tagliamento (PN); 1^ posto con record del mondo - apnea dynb (fs14) e 1^ posto 4x50 bf (fs14) con record del mondo - 1° Campionato Mondiale Cmas di apnea e nuoto pinnato disabili Lignano 2023.

Ottavio Demontis (FIPSAS – Passione Apnea Olbia) 2^ posto al Freediving e Finswimming parasport World Championship 2023.

Tommaso Scano (FIPSAS – ASD Water Life S.C.) 6-7-8 ottobre 2023 oro Campionato Italiano paralimpico nuoto pinnato; oro Campione Italiano 100 pinne categoria as14; Campione Italiano 200 pinne categoria as14;

16-17-18-19-20 novembre 2023 1° Campionato Mondiale CMAS di apnea e nuoto pinnato diversamente abili;- Oro Campione del Mondo 50 pinne categoria s14;- oro Campione del Mondo 100 pinne categoria s14;- oro Campione del Mondo 200 pinne categoria s14;- oro Campione del Mondo staffetta 4x50 pinne.

Nella foto: In piedi da sx Simone Carrucciu, Mariagrazia Madrigale, Manuela Caddeo con Sandrino Porru (Nonsolofoto Cagliari)