Paralimpismo in Sardegna: si avvicina il grande giorno delle Benemerenze

Compilare la scaletta della serata in maniera precisa e completa richiede concentrazione totale e silenzio assoluto.

Era complicato quando si celebrava una volta all’anno, figuriamoci adesso che per via dei dissesti pandemici gli arretrati si sono addensati in tre annate agonistiche.

E sarà un vero atto di temerarietà quello intrapreso dallo speaker Matteo Bruni che oltre a presentare impeccabilmente una novantina di premiati, dovrà trovare per ciascuno di loro le parole giuste atte a rendere spensierata, allegra e gradevole la giornata dedicata ai campioni paralimpici nostrani.

Considerati i precedenti nessuno ha dubbi in merito e il vedere riepilogati in una manciata di minuti le gesta di atleti che si sono distinti nei piani internazionali, nazionali e regionali sarà anche un fruttuoso ripasso per capire i passi in avanti che il movimento sta compiendo gradualmente.

Lo testimonieranno sicuramente i presidenti regionali delle federazioni riconosciute dal Comitato Paralimpico che il commissario del CIP Sardegna Sandrino Porru ha invitato con tanto entusiasmo, perché gli input di sviluppo passano attraverso le loro iniziative di politica sportiva decentrata.

E poi così facendo si facilita lo scambio di informazioni tra una disciplina e l’altra, ponendo le basi per una rinnovata coesione in attesa che negli uffici di via Grosseto, 1 a Cagliari si palesi un nuovo presidente.

Ma cosa succederà a grandi linee il giorno 26 novembre, a Cagliari, a partire dalle 17:00 presso l’Holiday Inn di via Ticca, 23?

Si assisterà a due tipi di premiazioni, una riservata alle Stelle al Merito, alle Medaglie al valore atletico alle Palme, assegnate direttamente dall’alto, ovvero dal Comitato Italiano Paralimpico.

Si contano in totale 5 Stelle, due Palme al merito e sette medaglie al merito.

E poi via alla distribuzione dei premi riservati a Società (5), atleti (64) e tecnici (8) che vengono assegnati direttamente dal CIP Sardegna.

La segreteria organizzativa si è attivata per invitare anche le personalità del mondo politico, tra cui il Sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l’Assessora regionale allo Sport Ilaria Portas, l’Assessore allo Sport del comune di Cagliari Giuseppe Macciotta e il Presidente del CONI Sardegna Bruno Perra.

BENEMERENZE SPORTIVE CIP SARDEGNA

Annualità 2021/2022/2023

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE 2024 h. 17:00 – HOLIDAY INN – VIALE UMBERTO TICCA, 23 - CAGLIARI

Nella foto: L'ultima cerimonia delle benemerenze risale all'ottobre 2021 (Foto Lorenzo Luciani)