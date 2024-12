"Partita a 4" la commedia di fine anno con Marco Predieri

Debutterà proprio la sera dell'ultimo dell'anno a Firenze, al Teatro di Cestello, "Partita a 4", la commedia di Nicola Manzari con la regia di Marco Predieri, che torna anche in veste di attore sul palco di San Frediano, da dove in qualche modo è partita la sua stessa storia professionale, alla fine degli anni Novanta, con Oreste Pelagatti e Marcello Ancillotti. Quest'ultimo, attuale direttore artistico, firmerà scenografie e costumi dell'odierna messa in scena.



La produzione è del Teatro di Cestello e con Predieri sul palco troveremo Sabrini Cini, Yuki Parigi, Elena Prucher e Silvana Carotenuto.



L'intreccio è un classico della commedia borghese salottiera dei telefoni bianchi, dove i protagonisti, agiati e per lo più annoiati, si lasciano andare a progetti "in rosa" ... più o meno concreti.



Un padre vedovo e non ancora troppo in là con gli anni, ma con un figlio neo studente universitario, pensa di rifarsi una vita, accarezzando l'idea di un nuovo matrimonio, nonostante le gelosie del ragazzo nei suoi stessi confronti. Per superarne l'ostilità decide di invitare a cena la possibile nuova fidanzata e presentargliela.



Ecco arrivare Matilde e Mariù, madre e figlia. L'una civettuola e mondana, l'altra razionale e apparentemente impermeabile ai sentimenti forti.



Questi sono i giocatori di una partita che si preannuncia ricca di colpi di scena e talvolta di qualche colpo gobbo ... per evitare che progetti considerati troppo "azzardati" vadano in porto o per intrecciarne dei nuovi, non meno bizzarri però.



La commedia è stata anche portata in tv in uno sceneggiato Rai del 1969 con Lia Zoppelli, Mario Pisu e una giovane Milena Vukotic.



Il debutto di questa nuova edizione è previsto per il 31 dicembre, alle 22 (il pubblico brinderà in sala con gli artisti, allo scoccare della mezzanotte) e replicherà al Teatro di Cestello fino al 5 gennaio, alle 16:45 il primo e domenica 5, alle 20:45 nei giorni feriali.



Per info e prenotazioni: 055.294609 - [email protected].