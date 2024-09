Pentone accoglie il nuovo anno scolastico con un messaggio del Sindaco Marino

Il Sindaco Vincenzo Marino augura agli studenti e al personale scolastico un anno ricco di amicizie, scoperte e opportunità di crescita, sottolineando l'importanza della scuola come luogo di apprendimento e scambio di idee.

Il Sindaco di Pentone augura un buon inizio di scuola a studenti e personale scolastico

PENTONE, 16 SETTEMBRE 2024 – Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il sindaco di Pentone, Prof. Vincenzo Marino, ha voluto rivolgere un messaggio di incoraggiamento agli studenti e al personale scolastico del comune. In un comunicato ufficiale, Marino esprime la sua vicinanza alla comunità scolastica, augurando un percorso ricco di soddisfazioni e opportunità di crescita personale.

Nel messaggio, il sindaco sottolinea l'importanza della scuola non solo come luogo di apprendimento, ma anche come spazio di incontro, scambio di idee e crescita delle relazioni. “Auguro a ciascuno di voi di stringere nuove amicizie e consolidare quelle vecchie – scrive Marino – vivendo ogni giorno con curiosità e passione per l'apprendimento”.

L'invito del primo cittadino è quello di affrontare ogni sfida con determinazione e coraggio, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita e successo. Il messaggio, indirizzato anche agli insegnanti, ai dirigenti e a tutto il personale scolastico, riconosce il ruolo cruciale del loro impegno per creare un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti. “Il vostro lavoro è fondamentale per il successo e il benessere di ogni studente”, aggiunge Marino.

In chiusura, il sindaco augura un anno scolastico “ricco di soddisfazioni e nuove avventure”, auspicando che il percorso di studio sia indimenticabile e pieno di belle sorprese e realizzazioni. Un messaggio positivo che intende motivare tutta la comunità scolastica di Pentone ad affrontare l'anno con entusiasmo e determinazione.

Di seguito il testo integrale del Sindaco di Pentone Vincenzo Marino

Comune di Pentone

Buon inizio di scuola a tutti!

Che questo nuovo anno scolastico porti con sé tante scoperte emozionanti e opportunità di crescita personale.

Auguro a ciascuno di voi di stringere nuove amicizie, consolidare quelle vecchie e di vivere ogni giorno con curiosità e passione per l'apprendimento.

Che ogni sfida si trasformi in un'occasione di crescita e ogni successo in una fonte di orgoglio.

Ricordatevi che la scuola non è solo un luogo di studio, ma anche di incontri e di scambio di idee.

Approfittate di ogni momento per imparare qualcosa di nuovo, per esplorare i vostri interessi e per coltivare le vostre passioni.

Siate sempre aperti alle nuove esperienze e pronti ad affrontare le difficoltà con determinazione e coraggio.

Un augurio speciale va anche a tutto il personale scolastico: insegnanti, dirigenti, amministrativi e collaboratori.

Grazie per il vostro impegno e la vostra dedizione nel rendere la scuola un luogo accogliente e stimolante.

Il vostro lavoro è fondamentale per il successo e il benessere di ogni studente.

In bocca al lupo per un percorso scolastico ricco di soddisfazioni e nuove avventure!

Che questo anno sia indimenticabile e vi porti tante belle sorprese e realizzazioni.

Buon lavoro e buon divertimento a tutti!

Pentone, 16.09.2024

Il Sindaco

Prof. Vincenzo Marino