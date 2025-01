Piano per l’Informatica e finanziamenti, Botricello al passo con l’innovazione

Il Comune di Botricello è tra i primi Enti in Calabria ad avere redatto, come previsto per legge, il Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione.

Si tratta dello strumento di programmazione attraverso il quale viene impartito l’indirizzo strategico in tema di digitalizzazione e trasformazione.

Un obbligo di legge, tra l’altro, previsto dal 2020, come punto di riferimento per le amministrazioni locali in relazione al tema dello sviluppo dei sistemi informativi.

Il Piano è stato redatto dal responsabile del Settore Innovazione e Transizione Digitale, dott. Antonio Scumaci.

Questo nuovo settore è stato fortemente voluto dall’attuale Amministrazione Comunale proprio per guidare i percorsi di un moderno sviluppo dell’Ente.

Lo stesso dirigente è stato anche nominato responsabile per la transizione al digitale, figura prevista dal Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) con il ruolo di condurre l’Ente verso i cambiamenti richiesti dalla digitalizzazione.

In meno di un anno questa scelta ha portato a risultati importantissimi.

Il Piano, infatti, evidenzia come siano ben cinque i finanziamenti ottenuti in questo ambito, tutti collegati al PNRR.

Il primo, denominato Esperienza del Cittadino, con un finanziamento di 79.922 euro;

il secondo per le notifiche digitali per un importo di 23.147 euro;

il terzo per l’Abilitazione al cloud per 77.897 euro;

quindi l’Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale e per l’Adesione allo Stato Civile digitale per 6.173,20 euro,

infine l’Adozione della piattaforma PagoPa per 1.821 euro.

Complessivamente, dunque, sono stati ottenuti finanziamenti per poco meno di 190mila euro.

Il Sindaco Saverio Simone Puccio ha sottolineato “la lungimiranza con cui ha agito la nostra Amministrazione, ottenendo risultati straordinari grazie alle scelte compiute sin dall’insediamento.

La creazione di questo Settore, ovviamente ostacolata dai soliti benpensanti, ha portato ad avere un Ente all’avanguardia, in cui l’innovazione e la transizione digitale rappresentano punti di forza e non mere enunciazioni.

Di tutto questo va dato atto al dirigente Scumaci e al suo staff per avere operato sempre con oculatezza e responsabilità, guardando con coraggio alle scelte che guidano il presente e il futuro della pubblica amministrazione”.