Playoff semifinale ritorno Mister Stroppa: "Concentrati e determinati: è come una finale (Video)

La conferenza stampa pre-partita di mister Giovanni Stroppa ha acceso gli animi in vista della semifinale di ritorno dei playoff del Campionato di Serie BKT contro il Catanzaro. La sfida si terrà allo Stadio “Zini” sabato 25 maggio, con il calcio d'inizio alle 20:30.

Preparazione e umori della squadra

Stroppa ha risposto alla domanda più scontata: "Come ci si prepara ad una partita così importante?" e ha commentato l'umore generale della squadra. "Ovviamente c'è dispiacere per non aver portato a casa una vittoria nella partita precedente, ma siamo consapevoli del valore delle due squadre. Ripartiamo da un pareggio e siamo determinati a dare il massimo per questa gara."

Analisi della Partita Precedente

Un giornalista ha osservato: "Ho visto una grande Cremonese fino al gol subito, poi sembrava che la squadra avesse staccato la spina. È una questione mentale o fisica?" Stroppa ha risposto: "Abbiamo smesso di giocare il nostro calcio e abbiamo commesso ingenuità che ci sono costate care. A livello fisico la squadra è perfetta, ma mentalmente dobbiamo essere più attenti e gestire meglio la palla."

Il Ruolo del pubblico

Il capitano della Cremonese, Ciofani, ha chiesto il sostegno dei tifosi per il ritorno, e Stroppa ha sottolineato l'importanza del pubblico: "Dobbiamo spingere di più tutti insieme. Lo stadio deve farsi sentire, non solo la curva, ma tutti i settori."

Strategia e formazione

Quando interrogato sulle possibili modifiche tattiche, Stroppa ha risposto: "Non ci sono trucchi, abbiamo provato diverse cose e mi tengo il dubbio fino a domani. La squadra sta bene e ho la possibilità di attingere a calciatori più freschi."

Motivazione e attenzione

Un'altra domanda ha riguardato l'importanza della cattiveria in campo. Stroppa ha dichiarato: "La cattiveria è fondamentale, ma bisogna anche mantenere l'attenzione e non farsi prendere dalle provocazioni."

Stroppa ha concluso esprimendo fiducia nella squadra: "Abbiamo recuperato tutti i giocatori e siamo pronti per affrontare questa finale con la massima determinazione."

Cremonese-Catanzaro: i convocati

Sono stati convocati i seguenti grigiorossi per la semifinale di ritorno:

PORTIERI:

- Saro (21)

- Jungdal (22)

- Livieri (97)

DIFENSORI:

- Marrone (4)

- Ravanelli (5)

- Tuia (13)

- Bianchetti (15)

- Sernicola (17)

- Ghiglione (18)

- Antov (26)

- Quagliata (33)

- Lochoshvili (44)

CENTROCAMPISTI:

- Pickel (6)

- Falletti (7)

- Collocolo (8)

- Castagnetti (19)

- Abrego (32)

- Majer (37)

- Zanimacchia (98)

ATTACCANTI:

- Ciofani (9)

- Buonaiuto (10)

- Vazquez (20)

- Johnsen (71)

- Tsadjout (74)

- Coda (90)

La Cremonese è pronta a lottare fino all'ultimo minuto per raggiungere la finale dei playoff. Forza Cremo!

Di seguito il video integrale con mister Stroppa alla vigile di Cremonese Catanzaro