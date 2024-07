Playoff Serie B: guida alle Semifinali di Ritorno e regolamento - Venezia-Palermo e Cremonese Catanzaro

ROMA - Le semifinali dei playoff di Serie BKT 2023/24 sono pronte a regalare emozioni intense con le gare di ritorno, che vedranno in campo le squadre in lotta per un posto in Serie A. Le sfide in programma sono Venezia-Palermo e Cremonese-Catanzaro, entrambe pronte a disputare l'incontro decisivo.

Designazioni Arbitrali

L'AIA CAN ha comunicato le designazioni arbitrali per queste importanti partite:

- Venezia-Palermo, che si giocherà venerdì 24 maggio alle 20:30, sarà diretta da Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri. Il quarto ufficiale sarà Marchetti, mentre al VAR ci saranno Valeri e Marini come AVAR.

- Cremonese-Catanzaro, in programma sabato 25 maggio alle 20:30, sarà arbitrata da Mariani, assistito da Imperiale e Scatragli.

Il quarto ufficiale sarà Ayroldi, con Mazzoleni al VAR e Paganessi come AVAR.

Regolamento delle Semifinali

Le semifinali si svolgono con una doppia sfida, andata e ritorno. Ecco come funziona il regolamento:

1. Terza classificata vs Vincente del turno precedente: La squadra classificata al terzo posto in campionato disputa la semifinale contro la vincente del turno precedente. La gara di ritorno si gioca in casa della terza classificata. In caso di parità di punti dopo le due gare, si tiene conto della differenza reti. Se persiste l'uguaglianza, passa il turno la squadra meglio classificata in campionato. Non sono previsti tempi supplementari.

2. Quarta classificata vs Vincente del turno precedente: La squadra quarta classificata affronta la vincente del turno precedente, con le stesse modalità regolamentari della semifinale della terza classificata.

Finale

Le vincenti delle semifinali si sfidano in una finale, anch'essa con andata e ritorno. La gara di ritorno si gioca in casa della squadra meglio classificata. In caso di parità di punti, si considerano la differenza reti e, se necessario, la posizione in classifica. Se le squadre hanno chiuso il campionato con lo stesso punteggio, la finale di ritorno prevede tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore. La vincente della finale acquisisce il diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Serie A.

Le Partite di Andata

Nelle partite di andata, il Venezia ha avuto la meglio sul Palermo con un risultato di 1-0, mentre Catanzaro e Cremonese hanno concluso la loro sfida con un pareggio di 2-2. Questi risultati lasciano tutto aperto per i match di ritorno, dove ogni gol potrebbe essere decisivo per il sogno promozione.

I tifosi attendono con ansia il verdetto del campo, pronti a sostenere le proprie squadre in queste sfide cruciali per il futuro calcistico di club e città.