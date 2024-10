Pre-partita Cittadella-Cosenza: Mister Alvini e lo stato del Cosenza (Video)

COSENZA - Nel corso della conferenza stampa pre-partita, mister Alvini del Cosenza ha offerto un quadro chiaro della situazione della sua squadra in vista della sfida contro il Cittadella. Dopo la pausa per le Nazionali, il tecnico si è detto soddisfatto dello stato psicofisico dei suoi giocatori, confermando il ritorno in gruppo di Calidis. Tuttavia, Gios resta indisponibile.





Il nuovo allenatore del Cittadella e l'impatto sul match





Riguardo al cambio di guida tecnica del Cittadella, Alvini ha riconosciuto il valore della squadra veneta, storicamente legata a un sistema di gioco basato sulla difesa a quattro. "Siamo consapevoli che troveremo una squadra con una forte identità e una società solida. Sarà una partita difficile, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi", ha affermato il tecnico calabrese, sottolineando il rispetto per l'avversario ma con il chiaro obiettivo di mantenere l’attenzione su ciò che il Cosenza vuole realizzare.





Il "falso allarme" dopo la sconfitta con il Sudtirol





Riprendendo le sue parole dopo la sconfitta contro il Sudtirol, Alvini ha voluto chiarire che si è trattato di un incidente di percorso: "Quella partita non rispecchia il Cosenza di inizio stagione, troppo è stato detto e scritto a riguardo. Abbiamo perso contro un avversario superiore quel giorno, ma non c’è crisi. Guardiamo avanti, sapendo che possiamo ripartire".





Penalizzazione e ambiente





Un altro tema caldo è la penalizzazione di 4 punti inflitta al Cosenza, una situazione che ha complicato ulteriormente il cammino verso la salvezza. Nonostante ciò, Alvini ha dichiarato che la squadra non ne ha risentito, elogiando il gruppo per il suo impegno. "I tifosi del Cosenza devono essere orgogliosi di questa squadra. Abbiamo fatto 9 punti sul campo e, nonostante la penalizzazione, siamo qui per lottare per la salvezza", ha dichiarato il tecnico, mostrando fiducia nelle capacità dei suoi ragazzi.





L'importanza della compattezza





Riguardo all’ambiente e al supporto dei tifosi, Alvini ha ribadito l’importanza della compattezza tra squadra, società e tifoseria. "Ho parlato con il presidente e mi ha rassicurato. Noi siamo concentrati solo sul campo e sull'obiettivo salvezza", ha detto il mister, sottolineando la necessità di restare uniti per superare le difficoltà.





Cittadella e il DNA della squadra













Infine, guardando al Cittadella, Alvini ha riconosciuto la solidità del loro DNA: "Il Cittadella è una squadra con un’identità ben definita, abituata a fare bene in Serie B da anni. Noi dovremo essere bravi ad adattarci subito al loro gioco e alle dinamiche che questa partita presenterà", ha concluso il mister, ribadendo la volontà del Cosenza di ripartire subito dopo le ultime sconfitte.





Conclusione





La sfida tra Cittadella e Cosenza si prospetta come uno scontro diretto importante per la classifica. Nonostante le difficoltà extra campo, mister Alvini si mostra fiducioso e convinto che la sua squadra sia pronta a dare il massimo per risalire la classifica e puntare alla salvezza.