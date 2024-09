Premio Caposuvero 2024: riconoscimento al Comandante Giuseppe Bennardo (Video)

Il Dirigente Superiore del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro premiato per la sua dedizione nella lotta contro gli incendi boschivi in Calabria, un problema che affligge la regione ogni estate.





GIZZERIA LIDO – Ieri sera, presso i suggestivi Giardini della Torre dei Cavalieri di Gizzeria Lido, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio Caposuvero 2024, un riconoscimento di eccellenza per chi si è distinto nella difesa del territorio e della sicurezza pubblica. Il prestigioso premio è stato assegnato al Comandante Giuseppe Bennardo, Dirigente Superiore del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro, per il suo encomiabile impegno nella prevenzione e gestione degli incendi, una problematica che ogni anno colpisce duramente la Calabria.





L'importanza della prevenzione e il ruolo chiave del comandante Bennardo





Durante la cerimonia, Bennardo ha tenuto un discorso che ha toccato temi cruciali come la sicurezza del territorio e la necessità di un sistema di collaborazione integrato tra enti locali, forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari. "Ogni anno – ha affermato Bennardo – i vigili del fuoco sono in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria vita. Questo lavoro richiede l'impegno coordinato di tutti: Regione, forze dell'ordine, magistratura e volontari, per fronteggiare un fenomeno che, troppo spesso, ha radici dolose".





Il Comandante ha sottolineato come negli ultimi anni l'uso della tecnologia, in particolare droni e altri sistemi avanzati, stia contribuendo alla prevenzione e alla rapida individuazione degli incendi boschivi. Ha inoltre ricordato come la Calabria sia tra le regioni più colpite da questa piaga, con il picco di incendi che si verifica nei mesi più caldi, in particolare tra fine luglio e inizio agosto.





Un fenomeno complesso e molteplici cause





Nel suo intervento, Bennardo ha evidenziato come il problema degli incendi non sia solamente legato a fattori ambientali, ma anche a cause umane e a dinamiche sociali complesse. "Non è raro che gli incendi vengano appiccati per motivi futili come il pascolo o la raccolta di lumache", ha spiegato, facendo riferimento a esperienze dirette maturate durante il suo servizio in diverse provincie calabresi, come Crotone e Catanzaro.





La collaborazione con la Regione Calabria, attraverso convenzioni mirate, ha permesso una maggiore efficacia nella lotta agli incendi boschivi, ma c'è ancora molto da fare. "Il catasto degli incendi è uno strumento utile, ma devono essere attuate misure più stringenti per prevenire speculazioni sulle aree colpite dal fuoco", ha aggiunto Bennardo.





Un Team D'Eccellenza





Oltre a Bennardo, sono stati premiati anche membri del suo team, tra cui Gennaro e Danilo, giovani ispettori e caposquadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. "Abbiamo risorse limitate, ma persone eccezionali", ha dichiarato il Comandante, sottolineando il ruolo fondamentale dei suoi collaboratori nella gestione delle emergenze e nella comunicazione con il pubblico.





La Cerimonia di premiazione





A consegnare il Premio Caposuvero 2024 è stata Giusy Fragale, Presidente della Pro Loco di Gizzeria, che ha elogiato il lavoro instancabile dei vigili del fuoco e il coraggio dimostrato ogni giorno nell’affrontare situazioni di pericolo estremo.





"Fare il pompiere è una missione, non solo un mestiere", ha concluso Bennardo, ringraziando il pubblico per il supporto e augurando "buon vento" a tutti, un augurio significativo per chi, come lui e il suo team, si trova costantemente a fronteggiare le avversità per garantire la sicurezza di tutti.