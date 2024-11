Previsione meteo: anticiclone in ritirata, arriva il primo freddo

Anticiclone in ritirata, in arrivo il primo assaggio di inverno

Le previsioni meteorologiche confermano: l'anticiclone che ha portato temperature estive anomale su gran parte d'Europa ha i giorni contati. A partire dal prossimo weekend, ci saranno i primi segnali di cambiamento, con l'arrivo di una fase più fredda che segnerà una svolta netta nel clima.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it, evidenzia come l’ondata di caldo anomala sia particolarmente intensa: la Scandinavia e la Scozia stanno registrando temperature fino a 13°C sopra la media stagionale. Questo caldo fuori stagione ha interessato tutta l'Europa occidentale, mentre Grecia, Turchia e Russia rimangono più fresche.

Cambiamento in arrivo da domenica

L'anticiclone, che attualmente domina gran parte dell'Europa, comincerà a perdere forza a partire da domenica, quando le temperature scenderanno sul lato orientale e centrale del continente. Questa inversione aprirà la strada a un flusso d’aria fredda che, già da martedì 12 novembre, porterà un deciso calo termico su Polonia, Germania, Francia e anche sul Nord Italia. Le temperature massime settimanali previste in alcune città italiane rifletteranno questo cambiamento: 7°C a Torino, 8-9°C a Milano e Bologna, 12°C a Genova, 13-14°C a Firenze e Roma, 16°C a Napoli e 19°C a Palermo. Non si tratta di un vero e proprio freddo invernale, ma piuttosto di un ritorno a valori autunnali che, però, potrebbero sembrare particolarmente rigidi dopo un periodo di caldo prolungato.

Un ottobre insolito e il fenomeno della “novembrata”

L'autunno, quest'anno, è stato anomalo. Siamo entrati ormai nel 99° giorno di "Agosto" con temperature miti ancora presenti al Nord Italia (fino a 21°C in assenza di nebbia) e, a metà ottobre, si sono raggiunti i 35°C in alcune aree. Anche novembre non ha fatto eccezione, con la cosiddetta "Novembrata": temperature che sfiorano i 25°C nelle Isole Maggiori, 22°C a Napoli e 21°C a Roma e Latina.

Temporali sul Mar Tirreno e rischio nubifragi

Le previsioni per i prossimi giorni indicano inoltre il rischio di forti temporali su Sicilia e Tirreno centro-meridionale. Fino a domenica sono attesi rovesci sulla Sicilia, con un progressivo spostamento delle perturbazioni verso il sud e l’est della Sardegna e la costa tirrenica. Questo sistema di instabilità, stazionando sul mare ancora caldo, potrebbe provocare nubifragi intensi, esponendo a rischio di temporali le coste siciliane, sarde e tirreniche. (iLMeteo)

In aggiornamento