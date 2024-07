Previsione Meteo: caldo africano e notti tropicali, ecco le date e le temperature previste

Caldo Africano Arriva al Nord, Ecco le Date e le Temperature Previste

Nei prossimi giorni, l’Italia sarà interessata dal ritorno del caldo africano, che questa volta coinvolgerà anche le regioni del Nord. La breve fase di frescura, che ha caratterizzato i primi giorni di luglio, sta rapidamente volgendo al termine. La pressione atmosferica è in aumento grazie all'anticiclone delle Azzorre, che prenderà il controllo del clima italiano a partire da venerdì 5 luglio.

Weekend con Ttemporali localizzati

Nonostante l’arrivo dell'alta pressione, il fine settimana non sarà del tutto stabile. Si prevedono temporali localmente intensi, soprattutto sulle aree montuose del Nord, dove le temperature non riusciranno a salire in modo significativo.

Torna il grande caldo

Dopo questa breve fase instabile, l'anticiclone delle Azzorre cederà il passo all'anticiclone africano, che estenderà il suo dominio su tutto il Paese, inclusi il Nord. Con il ritorno dell'alta pressione africana, previsto tra lunedì 8 e martedì 9 luglio, le temperature subiranno un ulteriore incremento, portando un aumento del caldo e dell’afa.

Temperature in aumento

Le regioni meridionali saranno le più colpite, con temperature che potrebbero sfiorare i 40°C in alcune zone. Anche il resto del Paese vedrà un aumento delle temperature. Entro mercoledì 10 luglio, molte località del Centro registreranno temperature prossime ai 35-36°C, mentre al Nord si prevedono punte di 34-35°C.

Notti tropicali

Anche durante la notte, le temperature rimarranno elevate, difficilmente scendendo sotto i 21-22°C. Questo fenomeno delle notti tropicali, caratterizzato da temperature notturne sopra i 20°C, tornerà a farsi sentire.

In conclusione, dopo una breve tregua, l’estate si prepara a mostrare nuovamente il suo volto più severo con il ritorno del grande caldo e dell’afa. (iLMeteo)

In aggiornamento