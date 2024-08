Previsione meteo: caldo africano. Temperature da bollino rosso fino a 40°C e afa intensa da Nord a Sud.

Settimana di caldo africano: temperature da bollino rosso fino a 40°C e afa intensa da Nord a Sud

Città roventi e clima opprimente con punte di 40°C. Temporali isolati solo in montagna. L’ondata di caldo potrebbe protrarsi fino a Ferragosto e oltre. Previsioni dettagliate per il 10-12 agosto.

Con l’arrivo del weekend, l’Italia si prepara a vivere una delle ondate di caldo più intense dall’inizio dell’estate. Il caldo africano, che caratterizzerà il clima di tutta la Penisola nei prossimi giorni, si annuncia particolarmente opprimente, con temperature che raggiungeranno picchi di 40°C e un’umidità alle stelle, soprattutto nelle grandi città. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta.

Oggi sabato 10 agosto: l’inizio dell’ondata di caldo

Nord

Le regioni settentrionali saranno investite da questa ondata di caldo senza precedenti. La giornata sarà soleggiata ovunque, con solo qualche sviluppo di nubi sulle Alpi. Possibili temporali isolati sui settori occidentali e sull’Appennino settentrionale. Le temperature sono in aumento, con massime tra 33°C e 37°C, e punte vicine ai 40°C nelle zone pianeggianti. L'afa sarà particolarmente intensa, aggravando la sensazione di calore.

Centro

Il Centro Italia non sarà risparmiato. Il tempo resterà stabile e soleggiato, con qualche cumulo isolato sugli Appennini. Le temperature continueranno a salire, con massime che oscilleranno tra 34°C e 39°C. Anche qui l’afa si farà sentire, aumentando il disagio fisico, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sud:

Anche al Sud il sole sarà protagonista, con temperature che raggiungeranno picchi di 39°C. Sono attesi addensamenti pomeridiani sui rilievi, in particolare sugli Iblei, con possibili fenomeni locali. L'afa sarà meno pronunciata rispetto al Nord e al Centro, ma comunque rilevante.

Domenica 11 agosto: caldo intenso e temporali localizzati

Nord:

Il caldo africano si intensificherà ulteriormente, con massime che raggiungeranno i 38°C e picchi di 40°C in pianura. Il tempo sarà soleggiato, con annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi e Prealpi, dove sono previsti temporali sparsi. L’afa continuerà a essere molto elevata, soprattutto nelle aree urbane.

Centro:

Ancora sole e caldo intenso, con temperature in ulteriore aumento, tra 36°C e 40°C. Gli annuvolamenti pomeridiani sugli Appennini non porteranno a piogge significative. L’afa sarà particolarmente opprimente, aumentando il rischio di colpi di calore.

Sud:

Il Sud continuerà a essere dominato dal sole, con massime stabili tra 35°C e 39°C. I rilievi vedranno qualche nube pomeridiana, ma senza precipitazioni rilevanti. Anche qui, seppur meno rispetto al Centro-Nord, l’afa sarà presente, contribuendo al disagio fisico.

Lunedì 12 agosto: scenari stabili ma temporali al nord

Nord:

Le condizioni meteo non cambieranno molto, con cieli prevalentemente sereni e temperature elevate, con massime tra 35°C e 38°C. I temporali saranno concentrati sulle Alpi settentrionali, specialmente nel pomeriggio. L’afa rimarrà elevata, rendendo difficili le ore diurne.

Centro:

Il sole continuerà a dominare, con temperature stabili tra 35°C e 40°C. Gli annuvolamenti diurni sugli Appennini non porteranno a piogge significative. L’afa persisterà, connotando una giornata di forte disagio climatico.

Sud:

Giornata ampiamente soleggiata, con massime tra 35°C e 40°C. Pochi addensamenti pomeridiani sui rilievi, ma senza fenomeni di rilievo. L’afa, seppur meno opprimente rispetto al resto del Paese, sarà comunque presente.

Panoramica sull’ondata di caldo africano

Questa ondata di caldo africano, che ha iniziato a interessare l’Italia nel weekend, si preannuncia come la più estesa dell’estate. A differenza delle precedenti, che hanno colpito principalmente il Centro-Sud, questa volta anche le regioni settentrionali saranno coinvolte. L’umidità dell’aria, in particolare nelle città, aumenterà notevolmente la sensazione di caldo, portando l’afa a livelli critici. Quanto durerà questa situazione? Secondo le previsioni, il caldo potrebbe non attenuarsi prima del 18/19 agosto, sebbene queste date siano ancora da confermare. L’unica tregua potrebbe arrivare con qualche temporale sparso nei giorni di Ferragosto, ma non si prevede un calo significativo delle temperature. (3Mmeteo)

In aggiornamento