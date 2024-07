Previsione meteo: colpo di scena in arrivo, dopo il grande caldo arriva la grandine grossa

Caronte infiamma l’ultimo weekend di luglio

Il nostro Paese sta per affrontare un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche. L'anticiclone africano, noto come Caronte, continuerà a dominare il clima per tutto il weekend, portando temperature roventi su gran parte dell'Italia.

Caldo intenso fino a mercoledì 31 luglio

Fino a mercoledì 31 luglio, il quadro meteo-climatico rimarrà invariato. L'Italia sarà avvolta da un caldo intenso con temperature che sfioreranno o supereranno i 40°C in alcune aree del Sud e sulle due Isole Maggiori. L'afa sarà opprimente, con un indice di disagio elevato e notti tropicali che colpiranno sia il Nord che il Sud, rendendo difficile la vita nelle grandi città.

Possibili temporali in alta montagna

Gli unici disturbi, seppur molto isolati, saranno limitati alle alte montagne, in particolare sui rilievi alpini di confine, dove potrebbero verificarsi improvvisi temporali di calore. Tuttavia, sarà il sole e il grande caldo a dominare la scena.

Colpo di scena a partire da giovedì 1° agosto

Da giovedì 1° agosto, potrebbe verificarsi un cambiamento significativo. Un cedimento della struttura anticiclonica sulle regioni del Nord potrebbe favorire l'ingresso di deboli correnti d'aria più fresca in quota, portando a una maggiore instabilità temporalesca sui rilievi alpini e, forse, anche nelle zone settentrionali della Valle Padana.

Attenzione ai temporali di forte intensità

Se questa tendenza sarà confermata, potrebbero verificarsi temporali di forte intensità, con raffiche di vento improvvise, forti rovesci e grandinate di grosse dimensioni. Questo scenario comporterebbe anche una lieve attenuazione del grande caldo nelle zone colpite dai temporali.

Stabilità e caldo intenso al centro e al sud

Il resto del Paese, in particolare le regioni del Centro e del Sud, continuerà a essere sotto l'influenza dell'anticiclone africano, mantenendo condizioni climatiche bollenti e stabili.

Prepariamoci dunque a sudare durante quest'ultima settimana di luglio, ma teniamo d'occhio i prossimi aggiornamenti per capire se il colpo di scena previsto a partire dal 1 agosto sarà confermato. (iLMeteo)





