Previsione meteo: da mercoledì piogge e temporali fino al weekend, le zone più a rischio

Meteo piogge e temporali intensi in arrivo da mercoledì, maltempo fino al weekend



L'Italia si prepara a un ritorno del maltempo a partire da mercoledì, con piogge e temporali, anche intensi, che potrebbero perdurare fino al weekend. Il responsabile è una saccatura atlantica che, estendendosi al Mediterraneo, porterà un vortice di bassa pressione. Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni e le aree più colpite.



Maltempo in arrivo dopo la breve ottobrata

Dopo una breve parentesi di bel tempo nei primi due giorni della settimana, l'Atlantico tornerà a influenzare il clima italiano. L'arrivo di un vortice ciclonico, ora situato sul Marocco, contribuirà a richiamare un fronte perturbato che si estenderà dall'oceano. Il primo segnale di questo cambiamento sarà visibile mercoledì, quando un sistema di bassa pressione entrerà dalla Francia, evolvendo sul Mediterraneo fino a influenzare il meteo del Paese fino al weekend.



Mercoledì: prime piogge e temporali

Mercoledì vedrà il primo fronte perturbato investire principalmente le regioni del Nord Italia, in particolare il Nordovest, con piogge e temporali. Anche alcune zone centrali, come la Toscana, saranno colpite da rovesci intensi, soprattutto in Liguria e nell'Alta Toscana. Sul resto del Paese si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni rilevanti. Le temperature inizieranno a calare, pur rimanendo sopra la media stagionale, specialmente al Centro-Sud. I venti si orienteranno dai quadranti meridionali.



Giovedì: maltempo diffuso su gran parte del Centro-Nord

Giovedì il maltempo persisterà sulle regioni centrali e settentrionali, con piogge e temporali, particolarmente intensi sulla fascia tirrenica centrale. Anche la Sardegna sarà coinvolta, e dalla sera i fenomeni raggiungeranno il Sud Peninsulare e la Sicilia. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo, ma rimarranno superiori alla norma. I venti si intensificheranno, risultando forti da sud.



Venerdì: vortice ciclonico sul Mediterraneo centrale

Venerdì il vortice di bassa pressione si posizionerà sul Mediterraneo centrale, coinvolgendo tutta la Penisola in condizioni di instabilità. Rovesci e temporali si abbatteranno su buona parte del Paese, con fenomeni particolarmente intensi al Sud. Le temperature continueranno a calare, mentre i venti ciclonici soffieranno con intensità variabile.



Weekend instabile ma con possibile miglioramento domenica

Il vortice di bassa pressione influenzerà il tempo anche durante il weekend. Sabato ci saranno ancora condizioni di maltempo diffuso o localmente perturbato, ma domenica dovrebbe segnare l'inizio di un graduale miglioramento. Le temperature torneranno in linea con le medie stagionali.



Conclusioni

La situazione meteo della settimana vedrà un progressivo peggioramento con l'arrivo di piogge e temporali, anche intensi, che si concentreranno soprattutto sulle regioni del Nord e del Centro nella prima fase, per poi estendersi al Sud entro venerdì. Il weekend potrebbe vedere una parziale attenuazione del maltempo, con un miglioramento più evidente domenica.