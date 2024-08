Previsione meteo: nuova settimana, anticiclone Caronte porta caldo e temporali di calore

Nuova settimana, altra fiammata dell'anticiclone Caronte, ma occhio a Temporali di calore e Grandine

Anticiclone Caronte sempre più forte

La nuova settimana sarà contrassegnata da un graduale ritorno del grande caldo, accompagnato da forti temporali che potrebbero provocare locali grandinate. L'estate è nel pieno del suo splendore e il Mediterraneo si prepara ad accogliere una settimana all'insegna del bel tempo. Il potente anticiclone Caronte si sta nuovamente rafforzando, promettendo giornate tipicamente estive su gran parte della Penisola.

Cielo azzurro e sole splendente

Per gli amanti del sole, le notizie sono ottime: già da lunedì 5 agosto ci attendono giornate prevalentemente stabili e soleggiate, con cieli sereni che abbracceranno quasi tutto il territorio nazionale. L'azzurro dominerà l'orizzonte, regalando scorci mozzafiato fino alle coste. Ci saranno anche isolati temporali di calore pomeridiani sulle Alpi e sugli Appennini, in grado di provocare improvvisi acquazzoni e locali grandinate, seppur circoscritti e di breve durata.

Questi temporali estivi, tipici del periodo, possono presentarsi anche in un contesto prettamente anticiclonico, con fenomeni rapidi ma intensi, capaci di provocare forti raffiche di vento, rovesci e grandinate. Prestare attenzione è dunque fondamentale.

Il termometro sale, ma senza eccessi

Dopo una breve tregua, il caldo tornerà a farsi sentire. Le temperature saranno in aumento, regalando giornate ideali per godersi spiagge e piscine. Fino a mercoledì 7 agosto non si prevedono i picchi di caldo estremi recentemente sperimentati.

Verso una nuova ondata di grande Caldo

Con l'avanzare della settimana, specialmente da giovedì 8 agosto, l'estate tornerà a mostrare il suo volto più intenso. Si prevede un ulteriore incremento del caldo e dell'afa, particolarmente nelle zone interne e nelle grandi città. L'anticiclone Caronte, vero protagonista di questa fase meteorologica, estenderà il suo dominio non solo sull'Italia, ma anche su gran parte dell'Europa orientale e meridionale.

In sintesi, dopo una prima parte della settimana con temperature non ancora bollenti, da giovedì 8 agosto torneremo nella tanto temuta canicola di caldo e afa che, se confermata, potrebbe accompagnarci fino alle porte del Ferragosto. Rimanete aggiornati per ulteriori sviluppi.

Prepariamoci a una settimana caratterizzata da giornate soleggiate e temperature in aumento, ma anche da possibili temporali di calore e grandinate locali. L'anticiclone Caronte sarà il protagonista, portando il caldo estivo su gran parte della Penisola e oltre. Non dimenticate di prendere le dovute precauzioni e di rimanere informati sugli aggiornamenti meteo. (iLMeteo)

In aggiornamento