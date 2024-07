Previsione meteo: ondata di caldo intenso: minosse porta temperature record oltre i 40°C

L'Italia sotto l'anticiclone africano: sole e afa da nord a sud, ma temporali in arrivo entro il fine settimana

La nuova settimana sarà caratterizzata dall'arrivo di Minosse, un potente promontorio anticiclonico di matrice africana che invaderà tutto il Paese, portando tanto sole, caldo intenso, e alcuni acquazzoni.

Preparatevi dunque a una parentesi governata dal bel tempo caldo e da un sole generoso, da Nord a Sud, che ci accompagneranno per gran parte della settimana su buona parte dell'Italia come non si vedeva da tanto tempo.

Il caldo sarà il protagonista indiscusso, con temperature che, soprattutto da metà settimana, potranno superare i 40°C nelle due Isole Maggiori, con picchi fino a 42/43°C. Tanto caldo anche nelle regioni del Centro, dove sono previsti 39-40°C a Roma, Napoli, Terni, Forlì, Macerata e Firenze. Qualche grado in meno invece al Nord, dove tuttavia l'afa renderà più pesante la percezione del caldo.

Per quanto riguarda il quadro meteorologico generale, ci saranno alcune zone del Paese che non riusciranno a vivere giornate totalmente stabili. Occhi puntati sui settori alpini dove, nelle ore più calde della giornata, si potranno sviluppare addensamenti di nubi cumuliformi capaci di dar luogo a improvvisi e irregolari scrosci di pioggia, accompagnati anche da qualche colpo di tuono. Fenomeni destinati ad esaurirsi entro il crepuscolo.

Da segnalare un possibile ritorno dei temporali al Nordovest da giovedì 20 e poi sul finire di venerdì 21 giugno, quando l'anticiclone potrebbe venire "bucato" dall'arrivo di correnti d'aria fresche e instabili in discesa dal Nord Europa, che andrebbero a interagire con le masse d'aria molto calde e umide trasportate sul bacino del Mediterraneo dall'anticiclone africano. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più insidiosi: il calore e l'umidità che si accumulano nei bassi strati dell'atmosfera (energia potenziale) aumentano il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate. (iLMeteo)

Su questo, vista la distanza temporale ancora elevata, avremo modo di tornare nei prossimi aggiornamenti: per ora spazio alla prima seria ondata di caldo su tutta l'Italia.