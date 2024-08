Previsione meteo: ritorna l'estate: caldo in intensificazione e temporali isolati

Un anticiclone in rafforzamento porta un ritorno dell'estate con temperature in crescita, ma attenzione ai temporali locali.

Situazione meteo:

Il vortice attualmente attivo sulle regioni meridionali italiane, nella giornata di oggi (martedì), si sposterà progressivamente verso est, raggiungendo la Penisola Balcanica nelle prossime 48 ore. Di conseguenza, il tempo sull'Italia è destinato a stabilizzarsi tra mercoledì e giovedì, con un graduale aumento delle temperature, senza però eccessi di calore. Si prevedono rovesci pomeridiani localizzati nelle aree montuose, tipici della stagione estiva. Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni:

Previsioni per oggi mercoledì

- Nord:

Inizio giornata soleggiato, con variabilità residua sulle Alpi orientali dove potrebbe verificarsi qualche fenomeno notturno, destinato a esaurirsi presto. Nel pomeriggio, si attendono condizioni variabili sulle Alpi, con la possibilità di isolati rovesci sul settore dolomitico, che si attenueranno entro la sera.

- Centro:

Condizioni prevalentemente soleggiate, eccetto qualche locale variabilità lungo la costa marchigiana. Nel pomeriggio, sviluppo di variabilità lungo l'Appennino, con locali rovesci sull'alta Toscana e sul settore laziale-abruzzese, in esaurimento entro sera.

- Sud Italia e isole:

Mattinata con nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti sulla Sicilia nordorientale, con possibili piovaschi. Nel corso della giornata, nuvolosità in aumento sull'Appennino con possibili rovesci o temporali, in particolare sul settore campano, in attenuazione serale. In Sardegna, tempo ben soleggiato. Temperature in aumento.

Previsioni per giovedì

- Nord:

Nubi sparse al mattino con schiarite sulle Alpi centro-orientali. Nel corso della giornata, prevalenza di cielo sereno, con variabilità su Alpi e Appennino, accompagnata da isolati rovesci o temporali sul settore lombardo ed emiliano, in esaurimento serale.

- Centro:

Condizioni in gran parte soleggiate, con qualche variazione diurna sull'Appennino e locali rovesci sul settore toscano settentrionale e laziale-abruzzese, che si esauriranno in serata.

- Sud Italia e isole:

Prevalentemente soleggiato, eccetto variabilità diurna su Appennino e zone interne della Sicilia, con qualche rovescio in attenuazione serale. In Sardegna, il sole sarà protagonista. Temperature in ulteriore lieve aumento, con massime fino a 34/35°C nelle zone interne della Sicilia orientale. (3Bmeteo)

In aggiornamento