Previsione meteo: settimana instabile con rischio temporali forti al Centro-Sud

La settimana meteorologica in Italia prosegue con condizioni a tratti instabili, caratterizzate da un aumento del rischio di forti temporali, specialmente al Centro e al Sud. Questa situazione è dovuta a infiltrazioni di correnti orientali che si stanno dirigendo verso il nostro Paese.

Analisi meteo della settimana

L'ultima settimana di agosto è iniziata con un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche a causa di una perturbazione atlantica, la quale ha temporaneamente interrotto il dominio dell'alta pressione estesa dal settore russo-scandinavo fino all'area afro-atlantica. Attualmente, le regioni settentrionali sono le più esposte a queste variazioni, ma nei prossimi giorni si assisterà a un cambiamento con un'influenza più marcata da parte delle correnti orientali. Queste correnti, provenienti da un canale di bassa pressione situato tra il Mar Nero e il Mar Libico, porteranno maggiore instabilità soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud Italia.

Non si tratterà solo di fenomeni temporaleschi pomeridiani: alle basse latitudini, infatti, si formerà un minimo depressionario che potrà avere un impatto diretto su Sicilia e Calabria. Di seguito, una previsione dettagliata del tempo per i prossimi giorni:

Previsioni meteo dettagliate

- Martedì: L'instabilità sarà più pronunciata nelle ore centrali della giornata, in particolare lungo l'Appennino centro-meridionale. La mattina inizierà con cieli prevalentemente soleggiati, ad eccezione di qualche residuo piovasco al Nord. Nel pomeriggio, sono attesi temporali nelle zone interne del Centro e del Sud, con possibilità di estensione locale fino alla costa tirrenica. Rischio di grandine durante i fenomeni più intensi. Le temperature subiranno un lieve calo.

- Mercoledì: Un minimo di bassa pressione posizionato sul Mar Ionio influenzerà direttamente le regioni dell'estremo Sud. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si svilupperà una marcata instabilità temporalesca nelle zone interne del Centro e del Sud. I fenomeni potrebbero risultare particolarmente intensi al Sud, con possibilità di raggiungere anche le coste, specialmente in Sicilia. Rischio di grandine durante i temporali. Al Nord, prevalenza di sole, sebbene non si escluda qualche breve piovasco pomeridiano sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale. Le temperature saranno in lieve aumento al Nord, stazionarie o in lieve calo al Sud.

- Giovedì: La pressione atmosferica sull'Italia tenderà ad aumentare, portando condizioni di tempo prevalentemente soleggiato. La residua instabilità sarà limitata principalmente ai rilievi appenninici tra Calabria e Sicilia, con fenomeni isolati sugli altri rilievi. Le temperature saranno in ulteriore aumento.

- Venerdì: L'anticiclone si manterrà robusto su tutta l'Italia, nonostante l'avvicinarsi di una perturbazione atlantica verso l'Europa centrale. Le condizioni meteo si manterranno soleggiate su quasi tutto il territorio nazionale, con qualche modesto addensamento nuvoloso pomeridiano sui rilievi alpini e appenninici, ma con fenomeni sporadici. Le temperature continueranno a salire, portando un caldo intenso da Nord a Sud.

La settimana si presenta dunque con un inizio instabile e un progressivo miglioramento verso la fine, con un aumento delle temperature. È consigliabile tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo per rimanere informati sui possibili sviluppi delle condizioni atmosferiche. (3Bmeteo)

