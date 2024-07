Previsione meteo: super caldo afoso agli sgoccioli, temperature giù anche di 10°C

Il super caldo afoso sembra essere ormai agli sgoccioli: nei prossimi giorni si prevede un calo delle temperature, con i termometri che potrebbero scendere fino a 10°C in alcune regioni.

Da parecchi giorni, l'Italia è avvolta da Caronte, una "cupola" di alta pressione che ha origine nell'ardente cuore del Sahara. Giorno dopo giorno, il caldo è diventato sempre più intenso, raggiungendo valori importanti, soprattutto al Sud, come in Sicilia, dove i termometri hanno superato di gran lunga i 40°C. Anche le regioni del Centro e del Nord non sono state risparmiate, con le colonnine di mercurio oscillanti tra i 34°C e i 38°C, il tutto avvolto da un contesto fortemente afoso.

Tuttavia, ci sono notizie confortanti per chi non sopporta tali condizioni climatiche. Una massa d'aria fresca in discesa dal Nord Europa è pronta a provocare un generale rimescolamento dell'aria, interessando soprattutto, ma non esclusivamente, le regioni del Nord.

Le prime avvisaglie di questo cambiamento si noteranno già dalla giornata di venerdì 19 luglio. Fino a sabato 20, il quadro climatico non darà particolari segnali di mutamento, salvo per locali diminuzioni nelle aree più colpite dai temporali. La data prevista per una più evidente attenuazione del caldo è invece domenica 21 luglio, quando l'aria fresca riuscirà a penetrare in forma più decisa, riportando temporali diffusi e un calo termico più importante sulle regioni settentrionali e marginalmente anche su quelle centrali. La diminuzione più evidente sarà al Nord-Ovest, dove le temperature potrebbero scendere fino a 10°C rispetto a oggi.

Attenzione però: nessuna svolta, nessuna rottura stagionale! Le temperature caleranno, ma resteremo comunque in un contesto pienamente estivo, con un caldo semplicemente meno opprimente rispetto a questi giorni. Se tutto verrà confermato, questo nuovo contesto termico potrebbe proseguire su gran parte del Paese anche nel corso della prossima settimana. (iLMeteo)

Bollettino meteo del 20 luglio 2024

Oggi, 20 luglio 2024, l'Italia si trova a fronteggiare una varietà di condizioni meteorologiche con diversi livelli di allerta diramati per numerose città. Di seguito, il dettaglio delle previsioni e dei relativi livelli di allerta per le principali città italiane.

Livello di allerta 3

Le città sotto allerta di livello 3 sono quelle che affrontano le condizioni più critiche, con temperature estremamente elevate e possibili ondate di calore. Le città interessate sono:

- Ancona

- Bari

- Campobasso

- Frosinone

- Latina

- Palermo

- Perugia

- Pescara

- Roma

Queste città devono prestare particolare attenzione e adottare misure preventive per proteggere la salute dei cittadini, specialmente anziani, bambini e persone con condizioni di salute preesistenti.

Livello di allerta 2

Le città con livello di allerta 2 presentano condizioni meteorologiche meno estreme rispetto al livello 3, ma comunque meritevoli di attenzione:

- Cagliari

- Catania

- Milano

- Napoli

- Torino

- Venezia

In queste aree, si consiglia di evitare attività all'aperto durante le ore più calde della giornata e di mantenersi idratati.

Livello di allerta 1

Le città con allerta di livello 1 sperimentano condizioni meteorologiche meno severe, ma è comunque importante seguire le raccomandazioni per il benessere:

- Bologna

- Bolzano

- Brescia

- Cagliari

- Catania

- Civitavecchia

- Firenze

- Genova

- Messina

- Milano

- Napoli

- Reggio Calabria

- Torino

- Trieste

- Venezia

- Verona

- Viterbo

Le persone in queste città dovrebbero continuare a monitorare le condizioni meteorologiche e prendere precauzioni standard per evitare colpi di calore e disidratazione.

Livello di Allerta 0

Infine, le città con livello di allerta 0 presentano condizioni meteorologiche normali per il periodo estivo, senza particolari avvisi di rischio:

- Brescia

- Milano

- Torino

Nonostante l'assenza di allerta, è comunque consigliato mantenere comportamenti prudenti, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili.

Raccomandazioni generali

Per tutti i cittadini, indipendentemente dalla città di residenza, si consiglia di:

- Evitare l'esposizione prolungata al sole, specialmente nelle ore centrali della giornata.

- Mantenersi idratati bevendo molta acqua.

- Indossare abiti leggeri e di colore chiaro.

- Utilizzare creme solari con alto fattore di protezione.

- Tenere sotto controllo le condizioni di salute dei familiari e dei vicini, in particolare degli anziani e dei bambini.

L'ondata di calore che interessa l'Italia oggi richiede l'adozione di misure preventive per evitare problemi di salute legati alle alte temperature. È fondamentale seguire le indicazioni delle autorità locali e rimanere informati sugli aggiornamenti meteorologici per affrontare al meglio questa giornata calda.