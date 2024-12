Previsione meteo: vortice mediterraneo in formazione, in arrivo pioggia, neve e vento forte

Maltempo in arrivo sull’Italia: una bassa pressione in formazione sul Mar Ligure darà origine a un vortice mediterraneo che porterà un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da domani. Piogge, temporali e nevicate interesseranno diverse regioni, accompagnati da un calo delle temperature e venti forti. Ecco i dettagli previsionali giorno per giorno.

Previsioni meteo per mercoledì 4 dicembre 2024

Nord Italia : Alternanza di nubi sparse e schiarite, più ampie a nord del Po. Locali addensamenti più consistenti sull’Emilia Romagna, con possibilità di fenomeni isolati in Romagna. Centro Italia : Instabilità marcata su Marche e Abruzzo, con piogge e rovesci intermittenti. Neve in Appennino sopra le quote medie. Prevalenza di sole su Toscana, Umbria e Lazio. Sud Italia : Variabilità su Sardegna, Sicilia e Campania, con fenomeni isolati. Instabilità maggiore su Molise e Puglia, dove saranno possibili piovaschi intermittenti. Temperature : In ulteriore calo su tutto il territorio. Venti : Forti, a rotazione ciclonica attorno al minimo sul Tirreno centrale. Mari : Mossi o localmente molto mossi.



Previsioni meteo per giovedì 5 dicembre 2024

Nord Italia : Prevalenza di sole con locali velature e stratificazioni in transito. Addensamenti in Romagna con scarsi fenomeni associati. Centro Italia : Qualche pioggia lungo il versante adriatico e neve sulle alture appenniniche. Cieli più aperti lungo il versante tirrenico. Sud Italia : Maltempo diffuso su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali anche intensi. Variabilità su Sardegna e Campania, con fenomeni più isolati. Temperature : Ulteriore diminuzione al Centro-Nord. Venti : Moderati o forti, di provenienza settentrionale. Mari : Da molto mossi a localmente agitati.



Previsioni meteo per venerdì 6 dicembre 2024

Nord Italia : Abbondanti nevicate sulle Alpi di confine. Altrove cieli nuvolosi con velature e stratificazioni, ma senza fenomeni significativi. Centro Italia : Possibili piovaschi in transito tra Toscana, Umbria e Marche, in estensione al Lazio e Abruzzo entro sera. Sud Italia : Variabilità diffusa, con rovesci e temporali dalla serata su Molise, Puglia settentrionale e Campania, in estensione notturna agli altri settori. Temperature : In aumento su tutte le regioni. Venti : Moderati o forti, prevalentemente occidentali. Mari : Generalmente molto mossi, localmente agitati.



Allerta Protezione Civile

Mercoledì 4 dicembre 2024:

Allerta gialla per rischio idraulico : Calabria : Versanti jonici e tirrenici in diverse aree. Allerta gialla per rischio temporali : Abruzzo : Bacini interni, compresi Tordino Vomano, Aterno e Sangro. Basilicata : Aree Basi-A2, Basi-D e Basi-C. Calabria, Puglia e Sicilia : Diffuse aree costiere e interne, con attenzione a Salento e versanti tirrenici. Allerta gialla per rischio idrogeologico : Abruzzo, Lazio, Puglia e Calabria : Coinvolgimento di bacini costieri e aree montuose. Sicilia : Nord-orientale e isole Egadi/Ustica a rischio più elevato.



Conclusione: La formazione del vortice mediterraneo potrebbe generare disagi significativi. È consigliabile monitorare le comunicazioni della Protezione Civile e adottare comportamenti prudenti, specie nelle aree più esposte.

In aggiornamento