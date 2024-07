Previsione Meteo Weekend: C'è una Clamorosa Novità per Sabato 27 e Domenica 28 Luglio

Una novità clamorosa è emersa per il prossimo weekend: l'Anticiclone Africano tornerà più forte che mai, con temperature che raggiungeranno i 38°C al Nord Italia.

Purtroppo, questa novità non è del tutto imprevista. Infatti, 38°C all’ombra rappresentavano un'eccezione nel clima italiano del secolo scorso; dal 2000 in poi, queste temperature estreme non sorprendono più e non causano tanto angoscia. Ci stiamo abituando a 38°C come se avessimo sempre vissuto in Libia o in Egitto.

L’Italia, fino agli anni '90 del secolo scorso, raggiungeva queste temperature bollenti solo per qualche giorno all'anno e non ovunque. Adesso, dopo un periodo di caldo estremo con picchi fino a 42°C iniziato il 10 luglio e attualmente in pausa, da sabato 27 luglio torneremo nella canicola nordafricana.

Dettagli Previsionali:

Dopo una breve tregua con massime fino a 33-35°C e notti più fresche, l'anticiclone africano si espanderà nuovamente nel weekend verso il cuore dell’Europa, raggiungendo addirittura la Danimarca a fine mese!

Tra sabato e domenica, si prevedono temperature fino a 39°C a Firenze, Siracusa e Terni, 38°C a Bolzano, Catania, Ferrara, Oristano e Taranto, e 37°C anche ad Arezzo, Benevento, Bologna e Roma. Milano si fermerà a 34°C, ma con una temperatura percepita di 38°C e notti tropicali con minime di 23°C.

Di conseguenza, si tornerà a sudare in città, anche se, fortunatamente, milioni di italiani partiranno per le meritate vacanze. Il nostro Paese offre circa 8.300 chilometri di coste, un mare bellissimo e molte montagne patrimonio dell’Unesco, fornendo vie di fuga dal caldo africano.