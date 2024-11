Previsione Meteo weekend: sole sabato, peggiora da domenica

Previsione Meteo weekend. Avvio con l'anticiclone, ma domenica primi segnali di un nuovo cambiamento. Ecco come andrà

Pausa stabile sull'Italia, domenica graduale peggioramento su parte del versante tirrenico.

Situazione. Il vortice che ha raggiunto in queste ore l'alto Adriatico scivolerà velocemente verso sud ed influenzerà ancora il tempo nella giornata di domani, venerdì, su parte delle nostre regioni meridionali. Qualche pioggia è attesa infatti su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, ma con fenomeni che andranno progressivamente attenuandosi nel corso della giornata. Sul resto d'Italia si avvertiranno gli effetti di una rimonta dell'anticiclone in espansione dall'Europa occidentale, con il tempo che risulterà stabile e in prevalenza soleggiato, a parte una residua variabilità sul medio versante adriatico, senza alcuna conseguenza. Con questi presupposti il weekend comincerà all'insegna del tempo stabile, ma nel corso di domenica l'avvicinamento di un fronte in discesa dalla Scandinavia innescherà un richiamo di correnti umide sudoccidentali sul Mar Ligure e sull'alto Tirreno, responsabili di un peggioramento principalmente su Levante Ligure e alta Toscana. Ecco nel dettaglio le condizioni previste per il weekend:

Sabato. Al Nord tempo stabile e soleggiato, con foschie e nebbie al mattino sulla Val Padana, specie centro-occidentale, in rapido diradamento con l'azione del sole. In serata nubi in aumento sulla Liguria centro-orientale. Al Centro tempo stabile e soleggiato, con alcune residue nubi sparse al mattino sulla costa adriatica. In serata nubi in aumento sull'alta Toscana. Al Sud nubi sparse su Puglia, Calabria ionica e nord della Sicilia con locali piovaschi sul Messinese al mattino, in successivo esaurimento. Più soleggiato altrove, specie sulla Campania. In Sardegna tempo ben soleggiato. Temperature in aumento al Centro-Sud.

Domenica. Al Nord nubi in aumento su Liguria di Levante, Emilia-Romagna, bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli VG con qualche pioggia sullo Spezzino e locali pioviggini in serata sulla costa friulana. Più soleggiato altrove, ma con nubi in aumento in serata sulle Alpi occidentali. Al Centro peggiora in Toscana con piogge sparse sulle zone centro-settentrionali, in serata nubi in aumento anche sul Lazio con locali pioviggini sulla costa. Più soleggiato su Umbria e adriatiche, ma con nubi in aumento in serata sulle Marche. Al Sud in gran parte soleggiato, salvo qualche addensamento al mattino sulla costa tirrenica della Calabria. In serata nubi in aumento sull'alta Campania. In Sardegna inizialmente soleggiato, entro sera nubi in aumento sul Sassarese. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud. (3Bmeteo)