Previsione meteo weekend: stabilità in arrivo, ma ancora qualche piovasco al nord

Nel corso del weekend, le condizioni meteorologiche sull’Italia miglioreranno, pur non raggiungendo una stabilità completa. Vediamo nel dettaglio la situazione prevista.

Situazione generale

Dopo l’ultima intensa perturbazione di origine atlantica, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia a partire da venerdì, portando un miglioramento del tempo soprattutto al Centro-Nord. Tuttavia, un flusso di aria umida proveniente da Sudovest continuerà a influenzare in parte il Nord, con nuvolosità irregolare e qualche pioggia, specie nella giornata di sabato. Le temperature, dopo un calo al Sud nella giornata di venerdì, risaliranno durante il fine settimana, con condizioni miti e talvolta ancora calde al Meridione.

Previsioni dettagliate per il weekend

Venerdì:

Il tempo migliorerà al Centro-Nord, ma persisterà una variabilità marcata, soprattutto sul versante tirrenico e nel Nordest, dove si potrebbero verificare brevi rovesci localizzati, meno intensi rispetto a quelli di giovedì. Anche al Sud si osserverà una certa variabilità, con possibilità di precipitazioni isolate sui settori interni, in particolare lungo l'Appennino. Le temperature saranno in calo al Sud, mentre risaliranno al Nord. Le massime oscilleranno tra 21°C e 25°C, con punte superiori nell'area ionica e sulle Isole Maggiori. I venti soffieranno ancora sostenuti, prevalentemente da Ovest e Nordovest.

Sabato:

Al Centrosud il tempo sarà stabile e per lo più soleggiato, fatta eccezione per la Toscana centro-settentrionale, dove saranno possibili addensamenti e qualche isolata pioggia. Al Nordovest, invece, il cielo sarà più nuvoloso con possibili precipitazioni, in particolare sulle Alpi occidentali e in Valle d'Aosta, dove saranno più persistenti. Nel Nordest il tempo sarà più variabile, con alternanza di schiarite e nubi, ma senza fenomeni di rilievo. Le temperature massime al Nord saranno comprese tra 20°C e 22°C, mentre al Centrosud si manterranno tra 21°C e 25°C, con picchi superiori sulle Isole Maggiori.

Domenica:

La giornata si preannuncia generalmente soleggiata o, al massimo, parzialmente nuvolosa su gran parte del territorio nazionale. Tuttavia, in Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, si accumuleranno maggiori nubi, con possibili pioviggini, specie lungo i settori liguri. Le temperature subiranno un lieve aumento generale, eccetto in Liguria e Toscana. Le massime saranno comprese tra 21°C e 26°C, con punte più elevate al Sud. (3Bmeteo)

In aggiornamento