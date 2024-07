Previsione Meteo: Weekend

Previsioni Generali: Questo fine settimana, l'Anticiclone Africano ritorna, riportando l'Italia nel 'forno'. Ecco i dettagli.

Come scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne 'Il Gattopardo', "Bisogna cambiare tutto per non cambiare niente." Questo fine settimana cambierà tutto per non cambiare niente: l'anticiclone africano porterà una nuova ondata di caldo subtropicale sull'Italia.

Nel titolo abbiamo messo anche la parola di origine francese 'éclatante' (da 'éclater', che significa 'scoppiare'): ebbene, scoppierà di nuovo una fase caldissima e questa volta di lunga durata.

Dopo una breve fase in compagnia di correnti "relativamente" più fresche fino a giovedì 25 luglio, ecco che durante l’ultimo weekend del mese il promontorio anticiclonico nordafricano, in gergo meteorologico 'il Cammello', emetterà un lungo bramito esteso fino alla Danimarca. L’alta pressione nordafricana si espanderà fino alla terra dei Vichinghi e prenderà possesso dell’Europa almeno fino al 10 agosto: una lunghissima ondata di calore, diffusa e persistente, dopo che abbiamo già vissuto un luglio tra i più caldi della storia, specie sul Centro-Sud.

Previsioni Dettagliate:

- Sabato 27 luglio: Sono previste massime fino a 37°C a Firenze, Oristano e Terni, 36°C a Benevento, Caserta, Ferrara, Pistoia, Prato e Taranto, con 35°C da Bologna a Napoli, passando per Roma.

- Domenica 28 luglio: Le temperature non saranno da meno, anzi probabilmente peggiori (o migliori, a seconda dei punti di vista). Entro la fine del mese si arriverà a 40°C a Roma (già lunedì!), 39°C a Ferrara, Firenze, Siracusa e Terni; alcune città più piccole toccheranno anche i 43°C nelle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Configurazione Sinottica:

La configurazione sinottica europea vedrà comunque il passaggio di alcuni cicloni atlantici tra Scozia e Norvegia, capaci di sgonfiare, a tratti, la potenza dell’Anticiclone Africano sull’Europa centro-settentrionale e, marginalmente, fino alle Alpi: in questo modo gli estremi di caldo, al momento, sono previsti soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre al Nord non sono escluse fasi temporalesche. Ma sarà proprio sulle regioni settentrionali che l’afa tornerà a salire alle stelle con tante notti tropicali e condizioni di disagio elevato in città, a causa del flusso nordafricano da sud sud-ovest: le correnti giungeranno nuovamente dall’Algeria e porteranno anche 36-37°C umidi, ‘..cambiare tutto per non cambiare niente’, torniamo nel forno africano. (iLMeteo)

In aggiornamento