Previsioni del traffico per il weekend del 24-25 agosto 2024

Il quarto weekend di agosto segna per molti la fine delle vacanze estive, con un significativo incremento del traffico dovuto al rientro nelle grandi città. I giorni 24 e 25 agosto 2024 si preannunciano particolarmente critici per il contro-esodo, con bollini rossi previsti su diverse tratte autostradali.

Dettagli del traffico per il 24-25 agosto 2024

SABATO 24 AGO.: La giornata inizia con traffico intenso (bollino rosso) nelle prime ore del mattino, soprattutto in direzione delle grandi città. Per chi si dirige verso le località turistiche, il traffico sarà più moderato (bollino giallo). Durante il pomeriggio, la situazione resta critica per chi rientra in città, mentre chi viaggia verso il mare o la montagna troverà condizioni più agevoli. In serata, si prevede un miglioramento con bollino giallo per il rientro e verde per chi prosegue verso le vacanze.

Domenica 25 agosto 2024: Le condizioni di traffico saranno critiche sia al mattino che al pomeriggio (bollino rosso) per il rientro dalle vacanze. In serata, la situazione migliorerà leggermente (bollino giallo). Per chi parte per le ferie la mattina, il traffico sarà moderato (bollino giallo), mentre al pomeriggio e alla sera le condizioni saranno ideali (bollino verde).

Restrizioni per i Mezzi Pesanti: Per agevolare il flusso del traffico, è previsto il divieto di circolazione per i mezzi pesanti:

- Sabato: dalle 8:00 alle 22:00

- Domenica: dalle 7:00 alle 22:00

Come restare aggiornati sulle condizioni del traffico

Per i viaggiatori che desiderano rimanere costantemente informati sulle condizioni del traffico, sono disponibili diversi canali informativi:

- C.C.I.S.S.: Numero gratuito 1518, siti web [www.cciss.it](http://www.cciss.it) e [mobile.cciss.it](http://mobile.cciss.it).

- Rai-Isoradio e Onda Verde: Notiziari sulle reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I.

- Pannelli a messaggio variabile: Presenti lungo gli itinerari autostradali.

- Applicazione “VAI” di Anas: Per informazioni in tempo reale sul traffico.

Consigli Utili per Viaggiare in Sicurezza

Prima di partire:

- Verificare l'efficienza del veicolo.

- Organizzare i bagagli in modo equilibrato.

- Assicurarsi di essere riposati e di evitare pasti abbondanti o consumo di alcol.

- Tenersi aggiornati sulle condizioni del traffico.

Durante il viaggio:

- Indossare sempre le cinture di sicurezza.

- Utilizzare seggiolini omologati per bambini.

- Evitare distrazioni al volante.

- Fare soste frequenti e mantenere una velocità moderata.

- Mantenere la distanza di sicurezza e usare prudenza nei sorpassi.

Seguendo questi consigli e rimanendo informati, è possibile affrontare il viaggio di rientro in modo più sereno e sicuro.