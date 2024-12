Previsioni meteo: Anticiclone No-Stop fino a Capodanno, i dettagli

L'anticiclone delle Azzorre si rafforza, ma attenzione a nebbie e inversioni termiche

L'ultimo weekend dell'anno è segnato dall'azione incisiva dell'anticiclone delle Azzorre, che regala un contesto meteorologico prevalentemente stabile sulla maggior parte del territorio italiano. Tuttavia, alcune insidie atmosferiche potrebbero interessare determinate aree, soprattutto nella giornata di domenica 29 dicembre.

Anticiclone delle Azzorre in azione

Negli ultimi giorni, un robusto sistema di alta pressione con valori barici che superano i 1035 hPa si è posizionato tra Francia e Germania, estendendo la sua influenza su gran parte d'Italia. Il Nord e il Centro godono di cieli sereni e temperature diurne miti, mentre al Sud persiste una parziale instabilità atmosferica legata a un vortice ciclonico in azione tra la Grecia e la Turchia.

Le insidie della stabilità atmosferica

Domenica 29 dicembre vedrà un ulteriore consolidamento dell'anticiclone, con condizioni meteorologiche ideali per chi desidera trascorrere il weekend all'aperto. Tuttavia, nelle prime ore del giorno e dopo il tramonto, le pianure del Nord e le valli interne del Centro saranno interessate da banchi di nebbia densi e persistenti. Questo fenomeno, tipico delle alte pressioni invernali, rappresenta un rischio per la viabilità, limitando la visibilità e rendendo necessaria la massima prudenza per gli automobilisti.

Le temperature seguiranno un andamento caratteristico: clima mite e gradevole durante il giorno, grazie al sole, ma un marcato calo termico nelle ore notturne, soprattutto al Nord. L'inversione termica, un fenomeno per cui le temperature risultano più alte in montagna rispetto alle pianure, sarà particolarmente evidente, penalizzando ulteriormente le aree soggette a nebbie persistenti.

Verso Capodanno e oltre

Le condizioni meteorologiche dovrebbero rimanere stabili e serene almeno fino a Capodanno, grazie alla persistenza dell'alta pressione. Tuttavia, i modelli previsionali intravedono un cambiamento a partire dai primi giorni del nuovo anno. L'anticiclone delle Azzorre potrebbe cedere sotto la spinta di correnti fredde e instabili provenienti dal Nord Atlantico, portando un ritorno a condizioni invernali con freddo, pioggia e neve su molte regioni italiane.

Conclusioni

Domenica sarà una giornata dominata dalla stabilità atmosferica, ma le nebbie e le inversioni termiche rappresenteranno un'insidia da non sottovalutare. Per chi si metterà in viaggio, si consiglia di prestare attenzione sulle strade, specie nelle prime ore del mattino e in serata. Con l'arrivo del nuovo anno, prepariamoci a un possibile cambio di scenario, con un ritorno delle tipiche condizioni invernali.

