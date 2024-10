Previsioni meteo. Anticiclone: stabilità e nebbie in pianura, sole e mitezza in montagna

Anticiclone in Rinforzo con Nebbie e Inquinamento in Pianura. Stabilità in Alta Quota e Temperature Superiori alla Media

Un anticiclone si consolida in Italia, assicurando stabilità atmosferica anche in quota, con un ritorno di nebbie e inquinamento nelle pianure e temperature miti sulle alture.

La recente fase di maltempo ha visto un’interazione tra un campo di alta pressione al suolo (fino a 1030 hPa) e aria fresca in quota, creando condizioni ideali per nubifragi e precipitazioni intense.

Ora, con l’equilibrio atmosferico uniforme su tutta la colonna d’aria, avremo meno probabilità di formazione di nubi e piogge, garantendo giornate più serene.

Nebbie e Smog in Aumento nelle Pianure

Le condizioni atmosferiche favoriranno un accumulo di umidità nei bassi strati, generando nebbie diffuse nelle aree pianeggianti e un incremento dell’inquinamento nelle zone densamente popolate.

Nelle pianure interne e nelle valli, la nebbia sarà più intensa e persistente, mentre colline e montagne godranno di un clima più soleggiato e mite per la fine di ottobre.

Previsioni Dettagliate Giorno per Giorno:

Martedì

Nebbie, foschie e nubi basse avvolgeranno le pianure del Nord e il medio-alto Adriatico, dissolvendosi solo in parte durante il giorno, ma persisteranno lungo il corso del Po.

Sulle Alpi e nel resto d’Italia, si prevede più sole, con solo qualche nube sulle Isole Maggiori e il medio-basso Adriatico, senza rischio di pioggia.

Temperature superiori alla media.

Ventilazione di scirocco sulle Isole Maggiori e di maestrale altrove.

Mari mossi sull’Adriatico e i bacini occidentali, calmi o poco mossi gli altri.

Mercoledì

Nebbie e foschie continueranno nelle pianure del Nord e sul medio-alto Adriatico, persistendo localmente tutto il giorno.

Soleggiato sulle Alpi e nel resto delle aree peninsulari.

Nubi sparse sulle Isole Maggiori con qualche fenomeno sporadico in Sardegna.

Temperature stazionarie e superiori alla media.

Ancora scirocco sulle Isole, maestrale nelle altre zone.

Mari mossi sull’Adriatico e sui bacini occidentali, calmi o poco mossi gli altri.

Giovedì

Nebbie e nubi basse stazioneranno sulle pianure del Nord, nelle valli del Centro e sul medio-alto Adriatico, mantenendosi in alcune aree per tutto il giorno.

Soleggiato sulle Alpi e nelle altre zone.

Qualche disturbo nuvoloso sulle Isole Maggiori, con possibilità di deboli fenomeni sulla Sardegna.

Temperature stazionarie o in leggero calo al Nord, comunque superiori alle medie.

Venti di scirocco sulle Isole, maestrale altrove.

Mari mossi sull’Adriatico meridionale e i bacini occidentali, calmi o poco mossi gli altri.

Questa fase stabile e soleggiata nelle aree montane e collinari persisterà nei prossimi giorni, mentre le pianure dovranno fare i conti con nebbie dense e smog, fenomeni tipici di un anticiclone autunnale.