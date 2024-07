Previsioni meteo. Capricci del Clima: l'Italia tra schiarite e scorci di Primavera

L'Instabilità lascia il passo a temperature inaspettate - un tour atmosferico da Nord a Sud"

Un cambiamento climatico di ampia portata sta per scuotere il panorama meteorologico italiano. La settimana inizia sotto il segno di condizioni atmosferiche instabili, con il Lunedì 18 caratterizzato dall'arrivo di piogge e temporali. Questo fronte perturbato, alimentato da un'ondata di aria fresca dall'Europa orientale, non risparmierà il Belpaese, portando precipitazioni iniziali sul Nord Italia, per poi spostarsi verso il Centro e infine, concludere il suo percorso serale nelle regioni meridionali.

Il contesto climatico subirà una rapida inversione di tendenza già dal Martedì 19. Mentre il Sud dovrà ancora fare i conti con un clima leggermente capriccioso, il Centro e il Nord avranno il privilegio di assistere a una significativa stabilizzazione del tempo. Non si può però abbassare la guardia: la formazione di nebbie, in particolare nella Valle Padana, richiederà una menzione speciale per la visibilità ridotta.

Il clou della settimana, però, si rivela a partire da Mercoledì 20, con l'alta pressione che prende il sopravvento in maniera decisa sull'area mediterranea. L'arrivo di masse d'aria calda sahariane eleverà le temperature, promettendo una settimana che sarà una vera celebrazione della Primavera. Le temperature potrebbero toccare punte fino a 25/26°C nelle isole maggiori, mentre nel Centro e Nord Italia si assesteranno su gradevoli 22/23°C.

Mentre ci apprestiamo a godere di questo assaggio di stagione fiorita, non possiamo tuttavia distogliere lo sguardo dal futuro. Indizi di un ulteriore cambio del clima emergono sul finire della settimana. Queste tendenze saranno attentamente monitorate e analizzate nei nostri prossimi aggiornamenti, con la consueta precisione e affidabilità che ci contraddistingue. Restate sintonizzati per le future previsioni, poiché il tempo, come ben sappiamo, non conosce pause. (iLMeteo)

In aggiornamento