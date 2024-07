Previsioni meteo. Ciclone della Colomba: Italia sotto assedio meteorologico

In arrivo tempeste di primavera tra piogge e fresco, con una pausa di serenità prima delle festività pasquali

Alla vigilia della Settimana Santa, l'Italia si prepara ad affrontare un repentino cambio di scenario meteorologico. Mentre ci crogioliamo ancora nei tepori solari, il Ciclone della Colomba bussa alle porte del Paese, portando con sé una serie di fenomeni avversi che vedranno piogge diffuse, nevicate in altura e un generale calo delle temperature.

Nelle prossime ore, precisamente a partire da oggi, Martedì 26 Marzo, avvertiremo i primi segnali di mutamento. I cieli, finora sereni, verranno oscurati da piogge che inizieranno dal Centro-Nord e si diffonderanno, abbracciando anche il Sud. Le Alpi saranno imbiancate da nevicate che toccheranno i 900-1000 metri di quota, segno di un clima inaspettatamente invernale per questo periodo.

Il vento si farà sentire, rinforzando da Libeccio e Scirocco, e porterà con sé un incremento di instabilità atmosferica. Il Mercoledì 27 si presenterà ancora più burrascoso, con un secondo fronte più intenso che porterà temporali, grandinate e nubifragi, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Al Sud, i fenomeni si intensificheranno nel pomeriggio, con la promessa di un miglioramento solo a fine settimana.

La novità positiva giunge per Giovedì 28, con un clima ancora incerto ma tendente al miglioramento, segnale che la fase più acuta del maltempo si sta esauriendo. Le previsioni per il weekend pasquale rimangono ancora incerte, ma un miglioramento generale sembra profilarsi all'orizzonte, con il ritorno dell'anticiclone africano che potrebbe garantire un Pasqua all'insegna della serenità meteorologica. La situazione al Nordovest tuttavia rimane da monitorare attentamente per possibili influenze sulle festività pasquali.

Mancano ancora alcuni giorni alle celebrazioni di Pasqua e Pasquetta, per cui ci affidiamo agli aggiornamenti futuri per delineare un quadro più preciso. Nel frattempo, ci prepariamo ad accogliere il Ciclone della Colomba, auspicando che porti acqua benedetta senza troppi stravolgimenti. (iLMeteo)



In aggiornamento