Previsioni Meteo. Forti temporali: allerta su 6 regioni italiane, I dettagli

Maltempo colpirà duramente con grandine e venti forti, Protezione Civile in allerta

La situazione meteorologica è destinata a peggiorare nelle prossime ore in alcune regioni italiane. Una vasta circolazione ciclonica, con il centro motore al largo delle coste orientali dell'Inghilterra, sta influenzando il tempo in molte aree dell'Europa centrale e occidentale, arrivando a coinvolgere anche il bacino del Mediterraneo e, in particolare, le regioni settentrionali del nostro Paese.

Arrivo dei temporali:

Questa sera e durante la notte, sono previsti forti temporali, grandine e improvvisi colpi di vento. Le regioni maggiormente colpite saranno Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. La fase più intensa del maltempo è attesa a partire dalla notte, con temporali che genereranno rovesci, venti forti e grandinate. Veneto e Friuli saranno particolarmente esposti, con rischio di trombe d'aria.

Previsioni per venerdì:

Le prime ore di venerdì vedranno il maltempo concentrarsi prevalentemente sull'area del Triveneto. Temporali, nubifragi e grandine potrebbero causare disagi significativi, soprattutto tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Allerta della Protezione Civile:

A fronte dei fenomeni previsti, la Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per parte di Lombardia e Veneto per la giornata di venerdì 31 maggio. È stata inoltre valutata un'allerta gialla sui restanti settori del Veneto, gran parte della Lombardia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, e su parte di Friuli Venezia Giulia e Piemonte.

Consigli e raccomandazioni:

Si raccomanda ai cittadini delle zone interessate di prestare la massima attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali. È consigliabile limitare gli spostamenti non necessari e assicurare oggetti e strutture all'aperto per prevenire danni causati da vento e grandine.

Rimani aggiornato sulle evoluzioni del meteo tramite i canali ufficiali e prendi tutte le precauzioni necessarie per affrontare al meglio questa ondata di maltempo. (iLMeteo)

In aggiornamento

Ecco il dettaglio della Protezione Civile per la giornata di oggi, Venerdì 31 maggio 2024:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura piacentino-parmense

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Piemonte: Toce, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna