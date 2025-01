Previsioni meteo, freddo artico e neve in arrivo: weekend invernale sull’Italia

Avviso Meteo: Freddo e Neve in Arrivo nel Weekend, Vortice Mediterraneo in Formazione

Il weekend alle porte si preannuncia all'insegna di un marcato peggioramento delle condizioni meteo in Italia, con l'arrivo di aria fredda di estrazione artica e la formazione di un vortice ciclonico sul Mediterraneo centrale. Questo scenario porterà un deciso abbassamento delle temperature, venti intensi e nevicate anche a quote basse. Ecco i dettagli previsionali.

Freddo Artico in Arrivo sull'Italia

L'alta pressione delle Azzorre si espanderà verso il Mar del Nord e l’Europa centro-occidentale, lasciando spazio a un afflusso di aria molto fredda dai settori artici. Tale massa d’aria interesserà dapprima i Balcani, dove si prevedono nevicate fino in pianura, e successivamente scivolerà verso l’Italia attraverso l’Adriatico e la Porta della Bora.

Il Centronord sarà il primo a sentire gli effetti di questo cambiamento, già a partire da sabato, mentre il Sud verrà raggiunto dall'aria fredda tra domenica e lunedì. Le temperature registreranno un calo sensibile su tutto il territorio nazionale, con valori sotto la media stagionale.

Vortice Ciclonico e Precipitazioni

L’interazione tra l’aria fredda e le acque più miti del Mediterraneo centrale favorirà la formazione di una circolazione ciclonica, che influenzerà le condizioni meteorologiche di buona parte della Penisola. Tuttavia, permangono incertezze sul posizionamento esatto del vortice, elemento chiave per determinare l'entità e la distribuzione delle precipitazioni.

Scenario più probabile (70%)

Il vortice si collocherebbe sulle regioni meridionali, portando piogge e rovesci localmente intensi al Sud, con neve in calo a quote collinari o persino pianeggianti entro lunedì. Calabria e Sicilia potrebbero essere parzialmente risparmiate grazie a richiami di aria più calda. Sabato, le precipitazioni interesseranno anche il Centro e la Sardegna, con quota neve in progressivo abbassamento.

Scenario alternativo (30%)

In uno scenario meno probabile, il vortice si formerebbe sul Tirreno centrale, coinvolgendo in modo più deciso il Centro Italia e parte delle regioni settentrionali. Tuttavia, questa ipotesi risulta meno accreditata.

Focus Regionale

Nord Italia: Sole prevalente e clima gelido, soprattutto sulle Alpi. Possibili nevicate a bassa quota in Romagna nelle prime ore di sabato.

Centro Italia: Sabato piogge sparse e neve in calo verso la collina, specie sul versante adriatico.

Sud Italia: Tra domenica e lunedì, rovesci e nevicate anche a quote collinari, eccetto Calabria e Sicilia.

Sardegna: Sabato fenomeni diffusi, con quota neve in diminuzione.

Venti e Gelate

Venti di Bora e Grecale soffieranno intensi, specialmente su alto Adriatico e regioni meridionali. Le gelate saranno diffuse al Nord, con un clima rigido che si estenderà anche al Centro-Sud nelle notti successive.

Prossimi Aggiornamenti

Le previsioni attuali saranno ulteriormente affinate nei prossimi giorni per meglio delineare i dettagli del peggioramento meteo. Rimani aggiornato per conoscere l'evoluzione di questa ondata di freddo artico. (3BMeteo)

In aggiornamento