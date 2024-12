Previsioni Meteo: instabilità e perturbazioni fino all’Immacolata

Perturbazioni Nord-Atlantiche e Instabilità Fino al Weekend dell'Immacolata

Nuova Settimana di Meteo Dinamico

L'Italia si prepara a una settimana caratterizzata da un'alternanza di stabilità e nuovi fronti perturbati provenienti dal Nord Atlantico.

Mentre il vortice freddo del weekend si sposterà verso la Grecia, l'anticiclone cercherà di riguadagnare terreno, ma con risultati temporanei.

Già lunedì sera una nuova perturbazione si affaccerà dalle Alpi occidentali, spostandosi rapidamente verso il Centro-Sud entro martedì, lasciando il Nord prevalentemente stabile grazie alla protezione alpina.

Tra mercoledì e giovedì, un nuovo vortice ciclonico si formerà nei pressi del Sud Italia, mantenendo condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali, mentre il Nord godrà di tempo più sereno.

Di seguito, l'analisi dettagliata delle condizioni meteo giorno per giorno.

Lunedì: Tempo Variabile e Prime Velature

Nord: Prevalentemente soleggiato, con qualche foschia al mattino in Val Padana.

Nel pomeriggio, nubi in aumento sulle Alpi occidentali con piogge serali e neve oltre i 1800 metri.

Centro: Giornata stabile e per lo più soleggiata, con nubi sparse lungo il versante adriatico.

Sud: Addensamenti su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, associati a deboli piogge.

Altrove prevalenza di sole.

In Sardegna, cieli sereni con nubi in aumento in serata.

Temperature: In leggero rialzo ovunque.

Martedì: Piogge al Centro-Sud, Variabilità al Nord

Nord: Deboli nevicate notturne sulle Alpi di confine sopra i 1300/1500 metri, seguite da miglioramenti mattutini.

In Romagna e Nordest, piovaschi e nevicate sui rilievi dai 1200 metri.

Soleggiato al Nordovest.

Centro: Piogge già dal mattino in Toscana, estese a Lazio, Umbria e Marche nel pomeriggio.

Nevicate in Appennino a partire dai 1200 metri in Toscana, fino a 1800 metri tra Lazio e Abruzzo.

Sud: Residue piogge in Calabria al mattino, seguite da peggioramenti pomeridiani in Campania, con rovesci che raggiungeranno la Sicilia.

La Puglia rimarrà asciutta.

Temperature: In lieve calo nelle regioni interessate dal maltempo.

Tendenza Fino a Venerdì: Anticiclone e Instabilità

Mercoledì: Instabilità diffusa su gran parte del Sud e medio Adriatico, con rovesci e nevicate sulle cime appenniniche centrali.

Nord e regioni tirreniche settentrionali più soleggiate.

Giovedì e venerdì: Il maltempo potrebbe persistere sulle regioni meridionali, mentre un temporaneo rinforzo dell'anticiclone porterà tempo stabile e più sereno al Nord.

Conclusione

La settimana si preannuncia dinamica, con maltempo localizzato al Sud e lungo l'Adriatico, mentre il Nord sarà perlopiù risparmiato dalle perturbazioni.

Il weekend dell'Immacolata potrebbe vedere una tregua grazie al ritorno dell’anticiclone.

