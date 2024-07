Previsioni meteo. L'anticiclone africano apre le porte alla primavera: temperature in ascesa

Svolta meteorologica imminente: ecco quando le temperature ci inviteranno a rinnovare il guardaroba.

In un'agile sfida al calendario, la Primavera sembra puntare alla sua corsia preferenziale, spianando la strada a un deciso rialzo termico. Per gli appassionati di climi miti, ecco finalmente notizie rassicuranti: un promontorio anticiclonico, con pedigree africano, si prepara a invadere con decisione l'area mediterranea, portando con sé una trasformazione meteorologica tanto attesa quanto piacevole.

L’instabilità figlia delle correnti oceaniche che ha giocato da padrona nelle ultime settimane, cedendo il passo a precipitazioni e temperature poco inclini alla generosità, sta per cedere il testimone. L'anticiclone, in una mossa d'anticipo, si appresta a dominare le correnti atlantiche, regalandoci condizioni di stabilità e una progressiva ma significativa risalita delle temperature.

La svolta si prospetta tale da poter essere catalogata come un vero e proprio cambio di stagione. La domanda sorge spontanea: quando sarà il momento di salutare maglioni e piumini e dare il benvenuto a vestiti più adatti a temperature più claudi?

L'attesa è breve: a partire da oggi martedì 12 Marzo, assistiamo a un progressivo e gentile aumento delle temperature, con il Nord e alcune aree del Centro che vedranno il mercurio elevarsi fino a valori massimi di 16/18°C.

È tuttavia mercoledì 13 Marzo il giorno da cerchiare in rosso: un salto qualitativo delle temperature si diffonderà in modo uniforme sull'intero stivale. Giorno dopo giorno, si prospettano picchi oltre i 21/22°C, specie in alcune regioni meridionali come la Sicilia. Non saranno da meno il Centro e alcune zone della Valle Padana, con città come Firenze, Milano e Bologna che flirteranno con i 20°C.

Questo trend termico potrebbe regalarci un weekend dal clima idealmente primaverile, e non è escluso che la cortesia del caldo si estenda ai primi giorni della settimana successiva.

Ma un monito è d'obbligo: la seconda decade di Marzo è nota per il suo spirito capriccioso, e il detto popolare ci invita alla cautela - 'Marzo pazzerello', non dimenticare l'ombrello, anche quando ad ammirare sei il sole più bello. iLMeteo)

In aggiornamento