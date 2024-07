Previsioni Meteo: l'avvolgente calore di Narciso anticipa l'Estate

Dai profumi di Primavera ai caldi soffi d'Estate: Narciso rivoluziona le previsioni

L'Italia si prepara ad accogliere il generoso anticiclone Narciso, portatore di un'anticipazione estiva tanto desiderata. Questo potente sistema di alta pressione sub-tropicale si sta facendo strada verso il cuore del Mediterraneo, promettendo di elevare il termometro a livelli che riecheggiano l'agognata stagione estiva su tutto il territorio nazionale.

Narciso, la cui avanzata è stata a lungo ostacolata da un robusto campo di alta pressione di origini africane, si impone finalmente sulla scena meteorologica italiana. Nonostante il suo calore sia stato finora confinato principalmente nelle regioni centro-meridionali, è pronto ad espandersi a tutto il Paese, con il Nord Italia che vedrà un progressivo declino dell'attività atlantica, risultando in cieli meno sereni ma stabili.

Il progresso di Narciso è inarrestabile: già da giovedì 4 aprile, l'anticiclone promette un clima caldo e sereno, pur concedendo qualche intervallo nuvoloso al Nord. Il termometro testimonierà questa gradita invasione di calore, con previsioni che si spingono oltre le medie stagionali, in un gioco di temperature che ci ricorderà che l'estate è dietro l'angolo.

Le parole di Lorenzo Tedici, autorevole meteorologo di iLMeteo.it, riecheggiano questa attesa svolta climatica. La 'bolla calda' avvistata all'orizzonte non è un miraggio: è una realtà che si appresta a scaldare anche il Nord con temperature da piena estate, un periodo che Tedici descrive come 'AprilGiugno', in un piacevole gioco di parole che sottolinea un aprile dalle sfumature giugnoline.

Quando Narciso sarà in pieno controllo del cielo italiano, i 25°C saranno la norma nelle regioni centrali, con escursioni termiche significative che si spingeranno a sfiorare i 30°C in alcune località settentrionali durante il primo weekend post Pasquale. Non solo, a 2000 metri sulle Alpi si raggiungeranno temperature impensabili per il periodo, oltrepassando i 16-17°C.

Dunque, l'Italia si appresta a vivere un fine settimana radioso sotto l'egida dell'anticiclone Narciso, un fine settimana da godere sotto il sole tiepido, da Bolzano fino a Caltanissetta. Un vero e proprio debutto estivo che promette di dilatare i confini della stagione, portando un benvenuto interludio caldo in un aprile che sembra dimenticare di essere solo un prologo dell'estate.