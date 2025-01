Previsioni meteo: maltempo in arrivo con piogge, neve e vortice ciclonico nel weekend

Giorni della Merla con nuova perturbazione su parte d'Italia e vortice sul Mediterraneo nel weekend

Italia sotto l'influenza di una nuova perturbazione: maltempo al Nord, poi piogge e vento al Centro-Sud

I cosiddetti "giorni della merla", tradizionalmente considerati i più freddi dell'anno, si stanno rivelando meno rigidi del previsto. L'assenza di correnti settentrionali o orientali lascia spazio a un clima più mite, mentre una perturbazione atlantica sta interessando il Mediterraneo occidentale. Tuttavia, il suo avanzamento è ostacolato da un campo di alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo centro-orientale. Il maltempo colpirà inizialmente le regioni settentrionali, per poi estendersi al Centro-Sud nel corso del weekend.

Venerdì 2 febbraio: peggioramento al Nord e parte del Centro

La perturbazione inizierà a influenzare maggiormente il Nordovest, con piogge più intense su Liguria, Emilia occidentale e Lombardia. Nel corso della giornata, i fenomeni si estenderanno anche al Triveneto. Sulle Alpi la neve cadrà a partire dai 700-1100 metri, con accumuli più consistenti sui settori lombardo-veneti e trentini. Al Centro, attese precipitazioni in intensificazione sulla Toscana, specie nel settore settentrionale, con estensione delle piogge ad alto Lazio, Umbria e zone interne delle Marche. La neve interesserà l'Appennino tosco-emiliano dai 1400 metri. Al Sud il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, mentre in Sardegna si prevedono addensamenti con qualche pioggia al mattino sulle aree centro-settentrionali. Temperature stabili.

Sabato 3 febbraio: instabilità diffusa, neve sulle Alpi e peggioramento in Sardegna

Il maltempo continuerà a interessare il Nord, con piogge e rovesci diffusi soprattutto su Piemonte, Liguria ed Emilia occidentale, mentre sul Nordest i fenomeni tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata. Nelle 24 ore, le zone più colpite saranno il Cuneese e l'entroterra savonese, con accumuli pluviometrici fino a 30-40 mm. La neve cadrà sulle Alpi a quote comprese tra 700 e 1100 metri. Al Centro, piogge e rovesci interesseranno la Toscana settentrionale, ma tenderanno ad attenuarsi con il passare delle ore. Sul resto del settore il cielo sarà offuscato da nubi stratificate, con maggiori addensamenti nella serata sul versante adriatico. Neve sull'Appennino tosco-emiliano dai 1400 metri. Al Sud nuvolosità in aumento, con piogge in intensificazione sulla Sicilia centro-meridionale. In Sardegna il maltempo sarà più marcato con temporali tra il pomeriggio e la sera. Temperature in calo al Nordovest. Venti moderati o tesi, prevalentemente da sud-est.

Domenica 4 febbraio: vortice ciclonico sul Mediterraneo e maltempo al Sud

Nella giornata di domenica il vortice ciclonico scivolerà verso il Sud Italia, portando condizioni di instabilità marcata. Al Nord il tempo migliorerà, con ampie schiarite salvo addensamenti residui sull'Emilia Romagna. Al Centro le schiarite saranno più ampie sul versante tirrenico, mentre in serata il basso Lazio vedrà un aumento della nuvolosità con possibili piogge. Sul versante adriatico, specialmente in Abruzzo, le precipitazioni si intensificheranno nel corso della giornata. Al Sud il tempo risulterà perturbato, con piogge e rovesci più intensi lungo il versante adriatico, mentre sul lato tirrenico si prevedono schiarite alternate a residui fenomeni. La Sardegna resterà coinvolta dall'instabilità, con precipitazioni in graduale attenuazione in serata. Temperature in rialzo al Nord, in calo al Sud. Venti tesi o forti da sud-est al Centro-Sud, settentrionali al Nord.

Tendenza per la prossima settimana

L'evoluzione meteo per i primi giorni della nuova settimana dipenderà dalla traiettoria del vortice ciclonico. Se dovesse permanere sui settori meridionali, il maltempo insisterebbe sulle regioni centro-meridionali, con precipitazioni e un calo termico più marcato. In alternativa, un'espansione dell'alta pressione potrebbe riportare condizioni più stabili su gran parte del Paese. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.