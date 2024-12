Previsioni meteo: maltempo in arrivo, piogge, venti forti e nevicate a bassa quota

Un nuovo impulso di maltempo colpirà l'Italia nelle prossime ore, portando piogge diffuse, venti intensi e nevicate a bassa quota su alcune regioni. Lo scenario meteorologico è caratterizzato dalla presenza di venti freddi di origine artica che alimentano una circolazione ciclonica sul Mediterraneo, causando instabilità su gran parte del territorio, con particolare intensità lungo il versante adriatico e al Sud.

Le Aree Più a Rischio

Le regioni del medio e basso Adriatico, insieme al Sud Italia, rimarranno sotto l'influenza di questa perturbazione. Forti piogge si stanno già registrando nelle Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria ionica e Sicilia settentrionale. Nel frattempo, nevicate a bassa quota interesseranno i rilievi appenninici, in particolare nel Centro Italia, con accumuli significativi anche a quote collinari.

Il Nord e le aree tirreniche godranno di maggiore stabilità grazie alla protezione offerta da un campo di alta pressione che si estende dalla Penisola Iberica fino alla Norvegia meridionale.

Dettagli per le Prossime Ore

Piogge: Continuano a insistere nelle regioni adriatiche e meridionali, in particolare tra Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria.

Nevicate: Previsti fiocchi fino a basse quote sull'Appennino centrale e a quote medie sui rilievi del Sud.

Venti: Raffiche di Maestrale sulla Sardegna e venti tesi di Bora e Grecale lungo il versante adriatico e sul Centro-Sud.

Le temperature rimarranno rigide, con valori in linea con la stagione invernale e un ulteriore calo previsto nelle ore notturne.

Tendenza per i Prossimi Giorni

La vigilia di Natale sarà ancora dominata dall’instabilità meteorologica sulle regioni interne e litoranee del Centro e della Sicilia settentrionale. Tuttavia, una graduale rimonta dell’alta pressione è attesa a partire da Santo Stefano, quando condizioni più stabili potrebbero finalmente interessare tutto il Paese.

Avviso agli automobilisti: si raccomanda massima prudenza alla guida, in particolare nelle aree montane e collinari soggette a nevicate e lungo i tratti esposti ai venti forti.

Conclusione

La situazione meteorologica resta in evoluzione. Aggiornamenti costanti saranno disponibili per monitorare l'andamento del maltempo e l'eventuale miglioramento previsto nei prossimi giorni. La protezione civile invita a consultare i bollettini ufficiali per pianificare spostamenti in sicurezza.

In aggiornamento

Allerta della protezione Civile per la giornata di oggi, martedì 24 dicembre 2024:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Nera - Corno, Chiascio - Topino, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-6, Marc-4

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico