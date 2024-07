Previsioni meteo. Narciso scalda l'Italia: clima estivo nel primo weekend di Aprile

Sole e Calore Record: le Previsioni Promettono Temperature da Luglio tra il 6 e il 7 Aprile

Il weekend del 6 e 7 Aprile sarà sotto i riflettori di Narciso, l'anticiclone che porta il caldo. Finalmente, una stabilità atmosferica duratura sarà garantita da questa struttura di alta pressione, dopo settimane di perturbazioni atlantiche e instabilità prevalente sul sud-ovest europeo. Con la sua avanzata dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-orientale, Narciso promette condizioni climatiche ideali, giustificando così il suo nome narcisistico.

Sabato 6 vedrà l'Italia baciata dal sole con temperature in netto rialzo, una novità soprattutto dopo i weekend recenti. Un clima quasi estivo, con mercurio che oscillerà oltre i 24-25°C nelle ore di punta, specialmente al centro, al sud e nelle pianure settentrionali. Le alte quote non saranno da meno, con 20°C previsti a 2000 metri, una temperatura tipica di Luglio con lo zero termico oltre i 4000 metri.

La domenica di Narciso si annuncia ancor più calda: le città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli sfioreranno i 25/26°C, grazie alle correnti riscaldate dal deserto africano.

In conclusione, il weekend si preannuncia l'ideale per godere di questa insolita primaverricca di sorprese e di un clima che strizza l'occhio all'estate imminente. (iLMeteo)





