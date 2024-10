Previsioni meteo: nuova ondata di maltempo in arrivo da mercoledì - rischio nubifragi su diverse regioni

Un'intensa perturbazione si sta avvicinando all'Italia, proveniente dall'Atlantico, accompagnata dai resti di un ex uragano. Il maltempo colpirà diverse regioni italiane a partire da mercoledì, con piogge e temporali diffusi e la possibilità di nubifragi.

Analisi Meteorologica

L'Europa occidentale e l'Atlantico sono attualmente influenzati da tre vortici di bassa pressione. Uno si trova vicino al Mare di Alboran, risalendo dal Marocco, un altro a ovest del Portogallo, rappresentato dai resti dell'ex uragano Leslie, e il terzo, il più imponente, si sta avvicinando al Regno Unito. Questi sistemi sono inseriti in una profonda saccatura che si estenderà progressivamente fino alla Francia e all'Italia, causando un netto peggioramento del tempo.

Mercoledì: Prime Piogge al Nord e al Centro

Il maltempo inizierà a farsi sentire da mercoledì, in particolare sulle regioni del Nordovest e sulla Lombardia, con piogge intense, temporali e possibili forti rovesci sulla Liguria. Nel pomeriggio e in serata, le precipitazioni si estenderanno anche al Triveneto e all'Emilia, pur restando meno intense. Al Centro, peggioramento sulla Toscana, soprattutto sui settori settentrionali, con temporali e rischio nubifragi in serata. Nubi in aumento sul Lazio, ma senza fenomeni rilevanti. Al Sud, nuvolosità sulla Sardegna, ma senza piogge significative.

Temperature: In lieve calo al Nord, stabili altrove.

Venti: Sciroccali sui bacini occidentali, settentrionali sul basso Adriatico.

Mari: Mossi o molto mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri.

Giovedì: Piogge Intense e Nubifragi in Arrivo

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al Nord, le piogge si intensificheranno su Liguria, Piemonte e Lombardia, con rischio nubifragi nella notte. Al Centro, temporali e nubifragi colpiranno soprattutto la Toscana e il Lazio. Anche la Sardegna vedrà rovesci, mentre peggioramenti si attendono in Campania e Sicilia verso la notte.

Temperature: Stabili o in lieve calo.

Venti: Moderati o forti meridionali.

Mari: Molto mossi.

Venerdì: Diffuso Maltempo su Tutta l'Italia

Venerdì il maltempo sarà diffuso su tutto il Paese, con rovesci e temporali intensi soprattutto al Nordovest, in graduale miglioramento verso ovest nel pomeriggio. Al Centro, maltempo sulle regioni tirreniche, con fenomeni più sparsi sull'Adriatico. Al Sud, la situazione sarà instabile, con piogge su Sardegna, Campania, Sicilia e Calabria, estendendosi poi a Molise, Puglia e Basilicata.

Temperature: In lieve calo.

Venti: Moderati o forti, con rotazione ciclonica.

Mari: Molto mossi o agitati.

Preparatevi a una fase di maltempo intensa e monitorate gli aggiornamenti meteorologici, specialmente nelle zone più a rischio di nubifragi. (3Bmeteo)

