Previsioni meteo. Ondata di caldo africano: temperature record fino a 38°C i dettagli

Il caldo estremo torna a dominare il paese con picchi di 37°C a Roma e 38°C in Sardegna. Attesi temporali isolati al Nord e sugli Appennini, ma l'estate 2024 si conferma torrida e implacabile.

L'estate 2024 non molla la presa: il caldo torna a infiammare l'Italia, con temperature massime che raggiungeranno picchi impressionanti, specialmente nel Centro e nel Sud della penisola. Andrea Garbinato, responsabile della redazione di iLMeteo.it, annuncia il ritorno dell'alta pressione, inizialmente influenzata da correnti oceaniche e umide al Nord, ma destinata a rafforzarsi, assumendo connotazioni sempre più africane.

Temperature record in arrivo:

Nel weekend, le temperature torneranno a sfiorare i 37°C a Roma, Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto, con punte che supereranno i 38°C in Sardegna. Firenze sarà la prima a sperimentare il rialzo termico, raggiungendo i 36°C, mentre Napoli e Genova toccheranno i 33-34°C.

Instabilità al Nord, temporali isolati e caldo implacabile:

Giovedì 22 agosto sarà caratterizzato da una certa instabilità al Nord, con nuvolosità diffusa e locali piovaschi, che dal Veneto si estenderanno alla Lombardia e al Piemonte. In serata, sono attesi rovesci sparsi soprattutto sul Piemonte, mentre nel resto del Paese persisteranno temporali di calore, specie sugli Appennini e in Sicilia, con possibilità di sconfinamenti verso le pianure circostanti e non si esclude un breve acquazzone su Roma. Nonostante questa instabilità, prevarrà un clima caldo e soleggiato.

Il Caldo africano domina il weekend:

Da venerdì, l'alta pressione di matrice africana intensificherà ulteriormente il caldo, portando le temperature a livelli da febbre umana. Tuttavia, persistono temporali di calore sugli Appennini centro-meridionali e in Sicilia, con fenomeni isolati che potrebbero interessare anche la costa tirrenica durante le ore più calde.

Il weekend sarà prevalentemente soleggiato e caldo, ma non mancheranno temporali pomeridiani, specialmente lungo l'Appennino centro-meridionale. Questo connubio di caldo africano e temporali di calore è diventato ormai un leitmotiv di questa afosa estate 2024. (iLMeteo)

In aggiornamento