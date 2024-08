Previsioni meteo: ondata di calore in arrivo e temporali isolati nelle zone montuose

Previsioni per le prossime 48 ore: aumento delle temperature su tutto il paese, ma attenzione ai temporali pomeridiani.

Le nostre regioni si preparano a vivere 48 ore di clima estivo con temperature in aumento, ma non mancheranno i temporali di calore, soprattutto sulle zone montuose. Ecco i dettagli.

Situazione Attuale

Un anticiclone in rinforzo sta stabilizzando il tempo sulla penisola, portando un aumento delle temperature, ma senza eccessi di calore. Nei prossimi due giorni, il clima sarà prevalentemente soleggiato e caldo, con qualche possibile temporale pomeridiano concentrato sulle aree alpine e appenniniche. Questi fenomeni si esauriranno nelle ore serali.

Previsioni Meteo per le Prossime Ore

- Nord Italia: Mattinata con nubi sparse e schiarite, soprattutto sulle Alpi centro-orientali. Nel pomeriggio, il tempo sarà prevalentemente sereno, ma con possibili temporali in alta quota su Piemonte, Lombardia e sugli Appennini emiliani. Questi fenomeni si attenueranno in serata.

- Centro Italia: Giornata in gran parte soleggiata, con variabilità diurna lungo l'Appennino. Sono attesi rovesci sul settore tosco-emiliano e laziale-abruzzese, anch'essi in esaurimento serale.

- Sud Italia: Sole predominante, salvo qualche temporale pomeridiano sull'Appennino e nelle zone interne della Sicilia, destinato a dissolversi in serata.

- Sardegna: Cielo sereno e stabile su tutta l'isola. Temperature in aumento con punte di 34-35°C in Toscana, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia orientale.

Previsioni Meteo per Venerdì

- Nord Italia: Giornata prevalentemente soleggiata, con leggera variabilità sui rilievi alpini e prealpini, senza fenomeni rilevanti.

- Centro Italia: Sole prevalente con un po' di variabilità pomeridiana lungo l'Appennino, dove sono possibili isolati rovesci sul settore abruzzese, destinati a cessare in serata.

- Sud Italia: Prevalenza di sole sulle zone peninsulari, con lieve variabilità sui rilievi campani e calabresi. In Sicilia, nubi e possibili temporali pomeridiani sulle aree interne, ma in attenuazione in serata.

- Sardegna: Cielo sereno e temperature in ulteriore aumento, con massime che raggiungeranno i 35°C in Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale. (3BMeteo)

In aggiornamento