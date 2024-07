Previsioni Meteo. Pasqua sotto la tempesta: il meteo infiamma il cielo d'Italia

Temporali e Clima Impetuoso: la Perturbazione di Pasqua Rivoluziona il Meteo Italiano

Nelle ore imminenti, molte regioni italiane dovranno affrontare gli impatti di una perturbazione pasquale che promette di portare nuove sfide meteorologiche. Mentre Pasqua e il Lunedì dell'Angelo saranno segnati da temporali e insoliti picchi di calore, ci addentriamo nei dettagli di questo scenario turbolento.

Dall'Irlanda al bel paese: il percorso della perturbazione

Il fronte perturbato attuale segue le orme di quello che ha aperto il weekend, navigando sul flusso delle correnti umide oceaniche, originate da un'ampia circolazione ciclonica posizionata strategicamente al largo delle coste irlandesi. Un vortice secondario, attualmente in transito dalla Francia verso la Germania, contribuisce a questo clima instabile, direzionando la perturbazione principalmente verso il Nord Italia.

Calma prima della tempesta: le condizioni al centro-sud

Un promontorio anticiclonico di origine africana, fonte di calde correnti di Scirocco, sta attualmente interessando tutto il territorio nazionale. Nonostante questo, il Centro e il Sud dovrebbero rimanere relativamente più tranquilli, ma è il Nord che si prepara ad affrontare la parte più ardua di questa perturbazione.

Una Pasqua grigia e bagnata: l'allarme della Protezione Civile

Situazioni meteorologiche avverse potrebbero concentrarsi soprattutto sul Nord Italia, dove ci si aspetta una Pasqua particolarmente grigia e umida, con piogge sparse che diverranno più intense verso sera. L'attenzione è alta anche per le nevicate, che si prevede colpiranno zone montuose al di sopra dei 1400/1500 metri nell'Italia occidentale e centrale, salendo fino ai 1600 metri ad Est.

La Protezione Civile ha emesso un'avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende le preoccupazioni già espresse Sabato. Questo implica una vigilanza sulle criticità idrogeologiche e idrauliche e un invito ai cittadini a consultare i bollettini di allerta sul sito istituzionale.

L'Avviso di domenica 31 marzo 2024: tra moderata e ordinaria criticità

Si prevede che la giornata di Domenica vedrà l'alternarsi di piogge sparse e rovesci tempestosi, estendendosi dalla Valle d'Aosta e Piemonte verso la Lombardia, e raggiungendo la Liguria e, nel pomeriggio, il Veneto. Fenomeni intensi, attività elettrica frequente, possibili grandinate e forti raffiche di vento caratterizzeranno questa giornata turbolenta.

In risposta, è stata emessa un'allerta arancione per rischio idrogeologico su alcune zone della Lombardia e un'allerta gialla per diverse regioni, tra cui la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige e alcune aree di Liguria, Piemonte e Veneto. Si consiglia ai residenti e ai visitatori di queste zone di restare aggiornati sui livelli di allerta e di agire con cautela.

Conclusione: la sicurezza prima di tutto

In questi giorni di festa e celebrazione, l'invito è alla prudenza. Monitorare i bollettini della Protezione Civile, evitare spostamenti non necessari e prestare attenzione alle indicazioni delle autorità locali sarà essenziale per assicurare una Pasqua sicura per tutti. (iLMeteo)

In aggiornamento