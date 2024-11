Previsioni Meteo: perturbazione atlantica in arrivo: piogge tra martedì e mercoledì

Una Perturbazione Atlantica Porta Piogge tra Martedì e Mercoledì.



Un cambio di scenario meteorologico è in arrivo sull’Italia, con il passaggio di una perturbazione associata alla tempesta atlantica Bert. Ecco tutti i dettagli delle previsioni per i prossimi giorni.

La Situazione



L’azione della tempesta atlantica Bert, in movimento dalle Isole Britanniche verso la Scandinavia, innescherà un flusso di correnti umide e miti dai quadranti meridionali. Questo sistema frontale raggiungerà l’Italia tra martedì 26 e mercoledì 27 novembre, indebolito dalla presenza di un anticiclone sull’Europa centro-meridionale. Ecco cosa ci aspetta.

Lunedì 25 novembre: prime piogge al Nordovest



Nord: nubi irregolari in aumento, con deboli piogge su Liguria, Piemonte orientale e Lombardia. In serata, intensificazione dei fenomeni sulle Alpi occidentali, con nevicate oltre i 1400-1600 metri.



Centro-Sud: addensamenti e piogge deboli sulle regioni tirreniche centro-settentrionali (Toscana e Lazio). Bel tempo prevalente sulle regioni adriatiche e al Sud.



Temperature: in lieve aumento, grazie all’afflusso di aria più mite.

Martedì 26 novembre: perturbazione in movimento da ovest a est



Nord: piogge sparse su Liguria, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia occidentale e Triveneto. Rovesci più intensi attesi sul Levante Ligure e, in serata, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Schiarite sulle Alpi occidentali e lombarde.



Centro-Sud: deboli piogge sulle coste tirreniche peninsulari, in un contesto di variabilità. Qualche fenomeno anche sulla Sicilia occidentale, mentre Sardegna, regioni adriatiche e ioniche resteranno prevalentemente asciutte.



Temperature: ulteriore aumento, soprattutto al Centro-Sud.

Mercoledì 27 novembre: fenomeni in attenuazione



Nord: residue piogge sul Triveneto, con tendenza a miglioramento e schiarite al Nordovest, specialmente sulle Alpi.



Centro-Sud: locali rovesci su Campania e regioni tirreniche, ma con fenomeni in graduale attenuazione. Altrove, condizioni più stabili, con cieli sereni o poco nuvolosi su Adriatico e Ionio.



Temperature: stazionarie o in lieve rialzo al Sud.

Tendenza Successiva



Il fronte si allontanerà verso i Balcani, lasciando spazio a condizioni più stabili entro la metà della settimana. Tuttavia, resta monitorata l’evoluzione di nuove perturbazioni atlantiche per fine mese.



Consulta regolarmente le previsioni aggiornate per seguire l’evoluzione meteorologica nei prossimi giorni. (3Bmeteo)

In aggiornamento