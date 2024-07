Previsioni Meteo. Ponte del 25 Aprile: ecco dove troverai sole e pioggia

Previsioni Meteo per la Festa della Liberazione: spazi soleggiati e rovesci temporaleschi in arrivo

Il Ponte del 25 Aprile, che celebra la Festa della Liberazione, si preannuncia come un evento meteorologico spaccato in due. Mentre da una parte ci saranno ampi spazi soleggiati, dall'altra dovremo far fronte a piogge persistenti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, nei prossimi giorni continueremo a essere influenzati da correnti instabili provenienti dal Nord Europa/Atlantico. Il Mediterraneo si troverà immerso in una sorta di "palude barica", con effetti diretti anche sull'Italia. Questo termine indica una pressione atmosferica relativamente bassa, che favorirà l'instabilità e porterà a frequenti piogge e temporali. L'assenza di un'area anticiclonica significherà un tempo meno stabile e soleggiato del previsto.

L'arrivo continuo di aria fresca in quota renderà l'atmosfera instabile, specialmente durante le ore pomeridiane. La Festa della Liberazione potrebbe essere interessata da rovesci temporaleschi, soprattutto al Centro, in Campania, Puglia e Calabria tirrenica. Anche il Nord, in particolare le Alpi e le Prealpi venete, potrebbe vedere qualche piovasco.

Tuttavia, come spesso accade in questa stagione, è probabile che i fenomeni precipitativi siano di breve durata, lasciando spazio al ritorno del sole, caratteristico dell'instabilità primaverile.

Occhi puntati su Venerdì 26 Aprile, quando un secondo fronte temporalesco più incisivo porterà precipitazioni intense, soprattutto nel pomeriggio, sulle regioni centro-settentrionali.

Un miglioramento del tempo è atteso nella seconda metà del Ponte, nel weekend del 27-28 Aprile, quando un anticiclone si espanderà sul Mediterraneo. Questo porterà maggiore stabilità atmosferica e un aumento delle temperature. Tuttavia, al Nord Ovest, il rischio temporalesco rimarrà alto a causa di correnti instabili associate a un ciclone in transito sull'Europa occidentale. (iLMeteo)





