Previsioni meteo. Primavera sottozero: l'Italia affronta un fine settimana Artico, i dettagli

Weekend di temporali e neve sui rilievi: l'italia nella morsa del freddo artico

Nel fine settimana, l'Italia sarà investita da correnti artiche che porteranno maltempo su gran parte del territorio. I meteorologi avvisano di tenersi pronti per piogge e cali di temperatura notevoli, che richiederanno l'uso di giacche pesanti e ombrelli. Le zone centro-meridionali affronteranno temporali e locali grandinate. La neve farà la sua comparsa sugli Appennini, con accumuli a partire dai 1000 metri di quota, segnale di un evento significativo per il periodo primaverile.

Cambiamenti termici sorprendenti: più freddo e neve a bassa quota

Il Nord-Ovest non sarà escluso dal freddo, con domenica 21 aprile che vedrà precipitazioni e nevicate fino a quote inaspettatamente basse. La perturbazione colpirà principalmente Piemonte, Valle d'Aosta e i rilievi liguri. Le temperature si manterranno al di sotto della media stagionale, sfiorando lo zero nelle prime ore del mattino sulle pianure settentrionali.

Le parole del fondatore di iLMeteo.it: "un "AprilGennaio" duraturo"

Interpellato sull'argomento, Antonio Sanò di iLMeteo.it descrive il fine settimana come un seguito del maltempo invernale, soprattutto nelle regioni centrali. Le condizioni si protrarranno anche nei giorni seguenti con nevicate diffuse sull'Appennino e temporali al sud e in Emilia-Romagna. Sanò evidenzia che, mentre la domenica riproporrà un clima simile, si aspettano nevicate notevoli sulle Alpi piemontesi.

Una speranza per la siccità: la neve e le piogge come risorse preziose

Con uno sguardo ottimistico, Sanò sottolinea l'importanza delle precipitazioni imminenti per contrastare la siccità estrema degli ultimi anni. Nonostante possa dispiacere ai vacanzieri, la neve e le piogge rinfrescheranno la terra in vista dell'estate, affermando che il clima "AprilGennaio" sarà prevalente fino alla fine del mese.

Prospettiva a breve termine: ritorno del freddo con consequenze notevoli

La settimana entrante si prevede di tenore simil-invernale, con un rapido afflusso di aria artica che causerà un significativo calo delle temperature. Si prevedono condizioni avverse con piogge e nevicate anche a quote molto basse. Un ciclone generato dal contrasto termico porterà intensità nelle precipitazioni, in particolare sulle regioni settentrionali e occidentali.

Instabilità prolungata: clima tardo-invernale

La situazione atmosferica rimarrà instabile fino almeno al 25 aprile, con frequenti rovesci temporaleschi e venti forti che ricorderanno più l'inverno che la primavera in corso.

Con queste previsioni dettagliate, la popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e a prepararsi adeguatamente a queste condizioni climatiche inusuali per il periodo. (iLMeteo)

In aggiornamento