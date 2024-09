Previsioni meteo: settimana di variazioni climatiche con piogge e allerta vento al Sud

Domenica, 29 settembre 2024

Nord Italia: Tempo stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento diurno sull'Appennino Emiliano. Aumento della copertura nuvolosa in serata sul Nord-Ovest. Temperature in diminuzione, con massime comprese tra 18 e 22°C.

Centro Italia: Instabilità intermittente sulle regioni adriatiche, con rovesci più frequenti in Abruzzo. Più soleggiato lungo le coste tirreniche. Calo termico, massime tra 18 e 22°C.

Sud Italia: Condizioni meteorologiche variabili con piogge sparse al mattino sull'alta Puglia, in attenuazione nel corso della giornata. Nubi alternate a schiarite altrove. Temperature in calo, con massime tra 22 e 27°C. Allerta vento per raffiche intense lungo le coste di Puglia, Calabria e Sicilia. Prestare attenzione nelle zone costiere e montuose.

Lunedì, 30 settembre 2024

Nord Italia: Nuvolosità diffusa su Alpi centro-occidentali e Liguria, con qualche pioggia locale. Nubi sparse e schiarite altrove senza fenomeni significativi. Temperature stabili, con massime tra 18 e 22°C.

Centro Italia: Condizioni stabili e prevalentemente soleggiate, con qualche addensamento nuvoloso sull'alta Toscana, specie in serata. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23°C.

Sud Italia: Prevalentemente soleggiato, con isolati annuvolamenti in Puglia e lungo l'Appennino. Temperature stabili, con massime tra 21 e 26°C.

Martedì, 1* ottobre 2024

Nord Italia: Aumento della nuvolosità da ovest, con possibili piogge su Liguria centro-orientale, Prealpi e alte pianure già dal mattino, più sparse in serata. Temperature in lieve rialzo, con massime tra 20 e 23°C.

Centro Italia: Nubi in aumento sulla Toscana centro-settentrionale con piovaschi intermittenti. Altrove condizioni più soleggiate. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24°C.

Sud Italia: Tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con nubi isolate al mattino su Salento e Calabria. Temperature in rialzo, con massime tra 22 e 27°C.

Tendenze per Mercoledì, 2 ottobre 2024

Nord Italia: Piogge moderate previste in Liguria e sulle pianure venete, con schiarite su Alpi centrali e occidentali. Temperature stazionarie.

Centro Italia: Piogge leggere sui litorali tirrenici e zone interne toscane. Schiarite su Lazio e dorsale adriatica.

Sud Italia: Prevalenza di bel tempo, salvo qualche nube su Calabria e Puglia. Schiarite altrove.

Tendenze per Giovedì, 3 ottobre 2024

Nord Italia: Nubi sparse con schiarite su Alpi e pianure lombardo-piemontesi, piogge deboli sulle Dolomiti.

Centro Italia: Schiarite su Lazio e dorsale, piogge su coste adriatiche e subappenniniche.

Sud Italia: Piogge moderate su litorali tirrenici e ionici, nuvolosità variabile altrove.

Tendenze per Venerdì, 4 ottobre 2024

Nord Italia: Prevalenza di bel tempo, salvo locali piogge su Dolomiti e Liguria.

Centro Italia: Piogge deboli su dorsale laziale e Gran Sasso, soleggiato altrove.

Sud Italia: Piogge moderate su coste tirreniche e ioniche, schiarite su dorsale molisana e interne siciliane.

Queste previsioni possono subire variazioni, si consiglia di rimanere aggiornati per ulteriori sviluppi meteo e prestare attenzione all'allerta vento al Sud nella giornata di domenica. (3Bmeteo)

In aggiornamento