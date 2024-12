Previsioni meteo: settimana prima di Natale dai due volti - Mitezza e anticiclone seguiti da maltempo con pioggia, neve e freddo

La settimana che precede il Natale si preannuncia meteorologicamente dinamica, caratterizzata da una prima fase stabile e mite, seguita da un deciso peggioramento con il ritorno del freddo e della neve.

Analizziamo nel dettaglio il quadro meteo per i prossimi giorni, con uno sguardo ai cambiamenti attesi sull'Italia e sull'Europa centro-occidentale.

Lunedì-Mercoledì: Dominio dell’Anticiclone

L’anticiclone delle Azzorre, accompagnato da una massa d’aria mite di matrice subtropicale, dominerà la scena meteorologica su Spagna, Francia e Italia.

Il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, con temperature sensibilmente sopra la media in montagna.

Tuttavia, l’effetto dell’inversione termica manterrà temperature più rigide in pianura, soprattutto al mattino, con gelate diffuse in Val Padana.

Condizioni meteo principali: Foschie e nebbie persistenti nelle valli, in intensificazione mercoledì.

Temperature: In aumento in montagna, stabili o leggermente in rialzo in pianura.

Mari e venti: Ventilazione debole, mari poco mossi.

Giovedì 19: Peggioramento Progressivo

La situazione cambierà rapidamente con l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Il fronte sarà accompagnato da una saccatura fredda proveniente dal Mare del Nord, che inizierà a destabilizzare il tempo già dal mattino.

Nord: Piogge e rovesci temporaleschi, con nevicate sulle Alpi a quote medio-alte.

Centro: Maltempo in estensione entro sera, con piogge diffuse.

Sud: Ancora prevalenza di sole, ma con nuvolosità in aumento.

Temperature: In diminuzione a partire dal Nord.

Venti e mari: Venti meridionali in rinforzo, mari da poco mossi a molto mossi.

Venerdì 20: Maltempo al Centro-Sud

Il cuore della perturbazione interesserà le regioni centrali e meridionali, dove si formerà un vortice sul medio Adriatico.

Le precipitazioni saranno intense, con temporali e nevicate sull’Appennino.

Fenomeni attesi: Rovesci intensi e temporali sulle coste, neve abbondante in montagna.

Temperature: In sensibile calo su tutto il territorio.

Venti e mari: Venti forti e mari agitati.

Weekend 21-22 Dicembre (da confermare): Miglioramento Temporaneo

Con il progressivo allontanamento del vortice verso la Grecia, le condizioni meteo sull’Italia potrebbero migliorare rapidamente.

Le temperature minime subiranno un ulteriore calo, mentre le massime saranno in lieve aumento.

Sabato: Residue instabilità al Sud, più stabile al Nord e al Centro.

Domenica: Generale stabilità con venti settentrionali ancora tesi.

Conclusioni

La settimana si presenta dai due volti: dapprima la quiete dell’anticiclone, poi il ritorno del maltempo con freddo, piogge e neve.

Un’anticipazione dell’inverno che ci accompagnerà verso le festività natalizie.

Per aggiornamenti e dettagli in tempo reale, seguiteci sui nostri canali meteo.