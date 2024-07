Previsioni-meteo. Settimana Santa nel Segno della tempesta: arriva il "Ciclone della Colomba"

Un'imponente perturbazione atmosferica è pronta a rovesciare il tempo della Settimana Santa: attesi temporali, vento forte e nevicate impreviste.

La serenità del periodo pasquale è minacciata da un ospite inatteso: il "Ciclone della Colomba", un sistema depressionario di significativa potenza che promette di sconvolgere il clima di molte regioni con un cocktail imprevedibile di fenomeni meteo.

La Settimana Santa si aprirà sotto l'auspicio di cieli tersi e temperature amene, grazie ad una transitoria prevalenza dell'anticiclone africano. Il sipario meteo, tuttavia, si abbasserà rapidamente con l'arrivo di correnti gelide da Nord-ovest, a partire da martedì 26 Marzo, segnando l'ingresso in scena del Ciclone Mediterraneo, ribattezzato già da molti "della Colomba" per l'occasione in cui si manifesta.

Le giornate del 27 e del 28 Marzo saranno le più colpite: la confluenza tra masse d'aria polare e correnti calde africane catalizzerà condizioni propizie per eventi meteorologici estremi, dal rischio di nubifragi a grandinate devastanti. Non si esclude il ritorno della neve sui rilievi alpini, con quota neve eccezionalmente bassa per il periodo dell'anno.

L'attenzione è alta per le regioni del Centro-Nord e, successivamente, per il Sud e le Isole, che si preparano ad affrontare il fulcro della perturbazione, mentre da venerdì 29 si prevede un'attenuazione dei fenomeni, con un progressivo miglioramento verso il fine settimana pasquale, che potrebbe rivelarsi soleggiato e tiepido, a dispetto delle insidie climatiche di inizio settimana.

Il nostro esperto meteorologo, Mattia Gussoni, sintetizza l'esperienza climatica dei prossimi giorni come un viaggio attraverso quattro stagioni in meno di una settimana: un anticipato autunno nel fine settimana delle Palme, un'inaspettata sferzata invernale a metà settimana, e un'improvvisa quasi-estate giusto in tempo per Pasqua e Pasquetta.

Nonostante queste previsioni, permane un elemento di incertezza: una perturbazione proveniente dalla Spagna potrebbe spingersi fino alle nostre regioni alpine, minacciando di portare nuvole e pioggia proprio in concomitanza con la Pasquetta. Gli aggiornamenti meteo saranno fondamentali per confermare o smentire le attuali prospettive.

In attesa di conferme, possiamo tuttavia guardare con ottimismo alla possibilità di vivere la Pasqua e la Pasquetta all'insegna del sole, contraddicendo il vecchio adagio che predice "Palme al sole, uova bagnate". Con una probabilità che supera il 75%, quest'anno potrebbe essere l'eccezione che conferma la regola, regalando ai fedeli e ai vacanzieri un festivo radioso e caldo. (iLMteo)





In aggiornamento