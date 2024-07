Previsioni Meteo: temperature Oltre i 40°C mercoledì di fuoco con l'anticiclone Minosse

Temperature Oltre i 40°C al Centro-Sud, ma Temporali e Grandine in Arrivo al Nord

L'anticiclone Minosse è pronto a intensificarsi, portando giornate roventi su alcune zone del nostro Paese. Tuttavia, si dovrà prestare attenzione anche al ritorno dei temporali.

Un'ondata di caldo intenso

L'alta pressione di origine africana, nota come Minosse, si espanderà ulteriormente verso nord, determinando un'intensa ondata di caldo soprattutto al Centro-Sud, con condizioni di tempo stabile per alcuni giorni. Al Sud e sulle due Isole Maggiori, le temperature potranno superare i 41-42°C, mentre al Centro si potranno raggiungere i 37-38°C in città come Roma e Firenze.

Allerta caldo

Il Ministero della Salute ha emesso un'allerta per il caldo intenso, con bollino arancione su 10 città italiane per Mercoledì 19 Giugno: Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Nord più fresco ma instabile

Anche il Nord sarà colpito dal caldo, specie Emilia Romagna e Veneto. Tuttavia, le regioni più settentrionali rimarranno ai margini del caldo intenso e saranno esposte a correnti più umide atlantiche, causando instabilità atmosferica. Già Mercoledì 19 Giugno sono previsti rovesci sui rilievi del Piemonte occidentale e Valle d'Aosta.

Temporali in arrivo

Tra giovedì 20 e Venerdì 21 Giugno, un fronte instabile porterà temporali, localmente intensi con grandinate, sui comparti alpini e prealpini del Piemonte occidentale e della Lombardia. Questa fase instabile sarà il preludio ad un weekend influenzato dalla discesa di un vortice ciclonico nordatlantico, con aria fresca e temperature in diminuzione a partire dalle regioni del Nord. (iLMeteo)

In aggiornamento