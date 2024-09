Previsioni meteo: temporali intensi e grandine in arrivo, ecco cosa aspettarsi

L’autunno meteorologico potrebbe essere appena iniziato, ma il passaggio dall’estate alle condizioni tipicamente autunnali con piogge diffuse e temperature più basse richiederà ancora tempo.

Non solo in Italia, ma in tutta Europa, la circolazione atmosferica non ha ancora assunto le caratteristiche autunnali. Paradossalmente, sembra aver fatto un passo indietro rispetto alla metà di agosto, quando il Nord Europa sperimentava già temperature sotto la media e un’elevata piovosità.

Attualmente, stiamo assistendo a fenomeni di maltempo isolati, guidati da infiltrazioni atlantiche che stanno generando instabilità atmosferiche significative tra la Spagna e la Francia.

Tuttavia, il regime rimane ancora prevalentemente estivo. Questo non significa che il bel tempo sarà garantito per l’Italia.

Infatti, masse d’aria più fresche inizieranno a influenzare l’area mediterranea a partire da oggi, creando condizioni favorevoli per la formazione di intensi temporali a causa del clima ancora caldo e umido.

Condizioni Meteo per i Prossimi Giorni

Martedì: La giornata sarà caratterizzata da addensamenti irregolari legati alla saccatura occidentale.

Un impulso temporalesco attraverserà le regioni meridionali, portando temporali forti sia in mare che nelle aree interne appenniniche nel pomeriggio.

Un altro impulso stimolerà temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e Appennino, con il rischio che possano interessare anche la pianura piemontese.

Le temperature rimarranno generalmente sopra la media.

Mercoledì: L’influenza della saccatura occidentale dovrebbe attenuarsi, portando un tempo più soleggiato.

Tuttavia, permarrà una certa instabilità pomeridiana sui settori interni e montuosi.

Il rischio di temporali sulle pianure sarà minore, ma non del tutto escluso.

Durante la notte, un peggioramento più significativo potrebbe verificarsi al Nordovest, con un lieve aumento delle temperature.

Giovedì: Le previsioni indicano l'arrivo di un fronte più organizzato, capace di generare temporali intensi sulle regioni centro-settentrionali.

Al Sud, l'impatto sarà minore, con la Sardegna che potrebbe vedere qualche piovasco, mentre su Sicilia e zone peninsulari i fenomeni saranno meno probabili.

Atteso un aumento delle temperature al Sud e un calo al Centro-Nord.

Venerdì: Una circolazione instabile potrebbe persistere sull’Italia, con temporali intensi soprattutto al Centro e al Nord.

Il Sud sembrerebbe più riparato, ma le temperature potrebbero continuare a salire nell’estremo Sud.

L’autunno potrebbe non essere ancora arrivato del tutto in termini di temperature, ma la variabilità meteorologica suggerisce che i temporali non tarderanno a manifestarsi.

Prepariamoci a una settimana di tempo instabile con possibilità di eventi meteorologici intensi in diverse parti d'Italia. (3Bmeteo)

In aggiornamento